Αθλητικά

Επικοινωνία Αυγενάκη – Ιακωβίδη: να ξανασκεφθεί δεύτερη και τρίτη φορά την απόφασή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον Έλληνα αρσιβαρίστα επικοινώνησε ο υφυπουργός Αθλητισμού. Η δήλωσή του.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του υφυπουργού Αθλητισμού μετά τις δηλώσεις του Θοδωρή Ιακωβίδη και την ανακοίνωση της απόφασής του να αποχωρήσει από την Άρση Βαρών. Ο Λευτέρης Αυγενάκης επικοινώνησε με τον Έλληνα πρωταθλητή, ενώ στη συνομιλία τους συμφωνήθηκε να ξανασκεφτεί ο αθλητής την απόφαση του να σταματήσει. Παράλληλα, οι δύο άνδρες συμφώνησαν να βρεθούν από κοντά μετά την επιστροφή του Ιακωβίδη από το Τόκιο, προκειμένου να εξετάσουν από κοντά όλες τις παραμέτρους και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες.

Με δήλωση του, πάντως, ο υφυπουργός Αθλητισμού διευκρίνισε ότι «η προετοιμασία των αθλητών είναι εξ’ ολοκλήρου ευθύνη των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ωστόσο η συνεργασία μας είναι στενή και θα παραμείνει στενή. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι τα προβλήματα στον ελληνικό αθλητισμό είναι πάρα πολλά και γι’ αυτό η αθλητική μεταρρύθμιση θα συνεχιστεί πιο έντονη με μεγαλύτερη υπευθυνότητα απέναντι στην ελληνική αθλητική οικογένεια».

Η δήλωση του υφυπουργού αθλητισμού:

«Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τους 83 αθλητές και αθλήτριες μέλη της Ολυμπιακής ομάδος που μας εκπροσωπούν στο Τόκιο της Ιαπωνίας, στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020. Εκτός από τα δάκρυα χαράς όπως αυτά του Στέφανου Ντούσκου, που μας έκαναν όλους υπερήφανους, έχουμε αυτά της λύπης και της απογοήτευσης, όπως αυτά που αγαπητού Θοδωρή Ιακωβίδη. Επικοινώνησα άμεσα μαζί του όπως μίλησα και με τον Πύρρο Δήμα. Συμφωνήσαμε με τον Θοδωρή να ξανασκεφθεί δεύτερη και τρίτη φορά την απόφασή του να διακόψει, να σταματήσει τον αθλητισμό. Συμφωνήσαμε να βρεθούμε ξανά, να βρεθούμε από κοντά αμέσως μετά την επιστροφή του και να δούμε όλες τις παραμέτρους. Και να δούμε και να αντιμετωπίσουμε μαζί όλες τις δυσκολίες»

Θέλω όμως να διευκρινίσω ότι η προετοιμασία των αθλητών είναι εξ’ ολοκλήρου ευθύνη των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ωστόσο η συνεργασία μας είναι στενή και θα παραμείνει στενή. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι τα προβλήματα στον ελληνικό αθλητισμό είναι πάρα πολλά και γι’ αυτό η αθλητική μεταρρύθμιση θα συνεχιστεί πιο έντονη με μεγαλύτερη υπευθυνότητα απέναντι στην ελληνική αθλητική οικογένεια. Και κάτι ακόμη. Τώρα, που οι αθλητές έχουν φωνή πλέον στη διοίκηση των αθλητικών τους ομοσπονδιών είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε και θα συνεργαστούμε στενότερα για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, που ακούγονται ότι αντιμετωπίζουν οι αθλητές και είμαστε υποχρεωμένοι να τα αντιμετωπίσουμε. Μαζί θα κάνουμε τον αθλητικό καλύτερο».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αχαΐα – Χρυσοχοΐδης: Είμαστε σε επαγρύπνηση

ΚΕΑΟ: αυξήθηκαν τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία