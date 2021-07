Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Καββαδάς: έπεσαν οι υπογραφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυναμώνει… κάτω από το καλάθι το «τριφύλλι». Οι πρώτες δηλώσεις του διεθνή σέντερ μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.

Την απόκτηση του Βασίλη Καββαδά ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου (31/07) ο Παναθηναϊκός, ενώ νωρίτερα μέσα στη ημέρα ο παίκτης είχε υπογράψει το νέο του συμβόλαιο στο «τριφύλλι».

Ο έμπειρος σέντερ έρχεται στο «τριφύλλι» για να δώσει ακόμη μεγαλύτερο... βάθος στην front line της ομάδας, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο την θέση «5», όπου υπάρχουν ακόμη οι Παπαγιάννης και Φλόιντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πρασίνων», «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Καββαδά για 1+1 χρόνια.

Ο Βασίλης Καββαδάς γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 1991 στη Νίκαια, έχει ύψος 2.06μ. και αγωνίζεται στη θέση «5». Ξεκίνησε την καριέρα του το 2008 από τον Ιωνικό Νίκαιας στο Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής και το 2010 πήρε μεταγραφή στον Πανιώνιο.

H εξαιρετική παρουσία του στην ομάδα της Νέας Σμύρνης προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ο οποίος τον απέκτησε τον Νοέμβριο του 2013, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Την αγωνιστική περίοδο 2013-14 συμμετείχε σε 13 αγώνες με τον Ολυμπιακό και είχε 5.3 πόντους και 2 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ τη σεζόν 2014-15 αγωνίστηκε σε 20 ματς, έχοντας 3.6 πόντους κατά μέσο όρο και κατέκτησε το Πρωτάθλημα με την ομάδα του Πειραιά.

Τη σεζόν 2015-16 δόθηκε δανεικός στο νεοφώτιστο Αρκαδικό. Σε 21 αγώνες είχε 14.8 πόντους με 6.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Στις 25 Ιουλίου 2016 έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε στον Άρη, όπου σε 25 αγώνες είχε 9 πόντους και 3.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Από το 2017 ως το 2019 φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και κατέκτησε μαζί της ένα Κύπελλο Ελλάδας, ένα Κύπελλο BCL κι ένα Διηπειρωτικό. Τη δεύτερη χρονιά του με την Ένωση μέτρησε 12.2 πόντους και 2.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε στον Ηρακλή όπου και αγωνίστηκε για δύο χρόνια.

Τη σεζόν 2019-20 είχε 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1.1 τάπες κατά μέσο όρο σε 18 αγώνες. Το καλοκαίρι του 2020 επέκτεινε τη συνεργασία του με τον Γηραιό και αποτέλεσε έναν εκ των τριών αρχηγών της ομάδας. Ολοκλήρωσε τη σεζόν στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League έχοντας 12.3 πόντους, 8.9 ριμπάουντ και 1 κόψιμο κατά μέσο όρο σε 18 ματς.

Ο Βασίλης Καββαδάς έχει συμμετοχές με την Εθνική Εφήβων το 2009, όπου πήρε μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18. Το 2012 κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών και συμμετείχε στην προετοιμασία για το Προολυμπιακό Τουρνουά.

Το 2013 κλήθηκε εκ νέου στην Εθνική Ελλάδος για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το 2016 συμμετείχε ξανά στην προετοιμασία της για το Προολυμπιακό Τουρνουά του Τορίνο. Τον Φεβρουάριο του 2020 επανήλθε στην αποστολή της Εθνικής Ανδρών για τους δυο πρώτους αγώνες των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2021, ενώ ήταν «παρών» στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά το καλοκαίρι του 2021.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας σέντερ τόνισε στο paobc.gr, «Νιώθω ευτυχισμένος που ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Αποτελεί μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σε μια ομάδα με την ιστορία και τη δυναμική του Παναθηναϊκού. Οι άνθρωποί της με προσέγγισαν εξαιρετικά, μίλησα με τον κόουτς Πρίφτη και είμαι έτοιμος να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά προκειμένου να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του», ενώ συμπλήρωσε.

«Αποτελεί προσωπική δικαίωση για μένα αυτή η μεταγραφή. Μετά από τον τραυματισμό μου έπαιξα για δύο χρόνια στον Ηρακλή και με σκληρή δουλειά κατάφερα να επιστρέψω στην Εθνική Ομάδα, που αποτελεί την υπέρτατη τιμή για κάθε αθλητή.

Πλέον ανήκω στον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρίσκεται το υψηλότερο επίπεδο. Είμαι αποφασισμένος να θυσιαστώ για την ομάδα και να τα δίνω όλα σε κάθε αγώνα και σε κάθε προπόνηση».

Ο Βασίλης Καββαδάς είχε επικοινωνία με τον πρώην συμπαίκτη και φίλο του, Ιωάννη Παπαπέτρου, «Πέραν του κόουτς Πρίφτη μίλησα και με τον Ιωάννη, που είμαστε φίλοι και κάνουμε στενή παρέα από την περίοδο που αγωνιζόμασταν στον Ολυμπιακό.

Μου μίλησε για τον Παναθηναϊκό, τη διοίκησή του, τους κ.κ. Δημήτρη Διαμαντίδη και Φραγκίσκο Αλβέρτη, την οργάνωση της ομάδας και τον κόσμο και ήταν τόσο ενθουσιασμένος... Αισθάνομαι χαρούμενος και τυχερός που θα είμαστε ξανά συμπαίκτες», σημείωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα και στους φίλους του Παναθηναϊκού, «Χαίρομαι πολύ που από τη νέα χρονιά ο κόσμος θα γυρίσει στα γήπεδα. Θα επιστρέψει η ζωντάνια στις εξέδρες γιατί πέρσι ήταν πολύ άσχημη η εμπειρία που βιώσαμε όλοι μας.

Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι για τον Παναθηναϊκό να έχει στο πλευρό του τον κόσμο του και πόση επιπλέον δύναμη παίρνει η ομάδα στο ΟΑΚΑ. Χρειαζόμαστε τη στήριξη των φιλάθλων μας για να βιώσουμε την μυθική ατμόσφαιρα που δημιουργούν και να πάρουμε έξτρα ώθηση».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Γαλλία: διαδηλώσεις κατά της υποχρεωτικής κάρτας υγείας (εικόνες)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στηρίζει τον Θοδωρή Ιακωβίδη