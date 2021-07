Life

Jennifer Lopez: το sleepy tip που ακολουθεί για να μην κάνει ρυτίδες!

Απίστευτα σέξι και λαμπερή, παρά τα 52 της χρόνια είναι η Jeniffer Lopez. Πώς τα καταφέρνει με τον ύπνο...

Πριν από μερικές ημέρες έκλεισε τα 52 της χρόνια και παραμένει μία από τις πιο sexy και hot σταρ του Hollywoood. Ο λόγος φυσικά για τη Jennifer Lopez!

H Λατίνα σταρ που το τελευταίο διάστημα -ξανά- ζει έναν μεγάλο έρωτα στο πλευρό του διάσημου ηθοποιού Ben Affleck έχει τη δική της “βίβλο” ομορφιάς.

Ένα από τα μυστικά της είναι το sleepy tip που ακολουθεί για να μην κάνει ρυτίδες!

Ποιο είναι αυτό; Οι απαντήσεις στο glance.gr

