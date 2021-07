Συνταγές

Φτιάξε παγωμένο τσάι με λεμόνι και βασιλικό και εντυπωσίασε τους φίλους σου!

Φτιάξε ένα από τα πιο δροσιστικά ποτά του καλοκαιριού και κέρδισε τις εντυπώσεις.

Το iced tea είναι ένα από τα αγαπημένα ροφήματα του καλοκαιριού.

Ποιος δε θέλει άλλωστε ένα δροσιστικό, παγωμένο τσάι μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα;



Λίγες θερμίδες, νόστιμο και εύκολο να φτιαχτεί, το iced tea είναι το ιδανικό ποτό του καλοκαιριού.

Μία από τις πιο αγαπημένες συνταγές για παγωμένο τσάι είναι εκείνο με λεμόνι και βασιλικό.

Και τα δύο υλικά, δίνουν μία υπέροχη φρεσκάδα στο ρόφημα, που του ταιριάζει πολύ.

Δείτε τι χρειάζεστε για να φτιάξετε το νόστιμο αυτό iced tea:

Συστατικά:

Ένα σακουλάκι από οποιοδήποτε τσάι σου αρέσει (ταιριάζει εξαιρετικά με πράσινο τσάι)

5 κούπες νερό

Λίγη ακατέργαστη ζάχαρη (προαιρετικά)

1 Λεμόνι σε φέτες

Χυμός από 1/2 λεμόνι

6 μεγάλα φύλλα βασιλικού