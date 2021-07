Life

Ηρώ Μουκίου: Απέβαλλα στον 3ο μήνα - ξύπνησα ένα πρωί και είπα “δεν πρέπει να ζει το μωρό”

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της ηθοποιού για την εμπειρία που είχε όταν απέβαλλε στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Για την αποβολή που είχε στο παρελθόν και τον λόγο που δεν απέκτησε δεύτερο παιδί απάντησε η Ηρώ Μουκίου, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΕΓΩ Η γνωστή ηθοποιός συγκλόνισε με την εξομολόγησή της.

Μετανιώσατε που δεν αποκτήσατε δεύτερο παιδί;

Βέβαια, μετάνιωσα πάρα πολύ. Νιώθω τύψεις, γιατί δεν το πάλεψα. Με μια αποβολή που είχα μετά την κόρη μου, δεν θέλησα ξανά από φόβο μην το χάσω πάλι.

