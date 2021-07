Κοινωνία

Άγρια δολοφονία στους Αγίους Αναργύρους: Άνδρας σκότωσε τον πατέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πρώτα στοιχεία για την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στους Αγίους Αναργύρους.

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στους Αγίους Αναργύρους, με θύμα έναν ηλικιωμένο.

Τα πρώτα στοιχεία για το φονικό στην οδό Δεληγιάννη, αναφέρουν ότι, δράστης είναι ο 46χρονος γιος του 91χρονου άνδρα.

Ο γιος φέρεται να σκότωσε τον πατέρα του με μαχαίρι, στην καρδιά, και στη συνέχεια να συνελήφθη από τις Αρχές.

Ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχική νόσο.

Ειδήσεις σήμερα:

Επικοινωνία Αυγενάκη – Ιακωβίδη: να ξανασκεφθεί δεύτερη και τρίτη φορά την απόφασή του