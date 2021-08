Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Γκολομέεβ: Πέμπτος στα 50μ. ελεύθερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την καλύτερη εμφάνιση Έλληνα κολυμβητή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, εξαιρουμένων εκείνων του 1896, ισοφάρισε ο Κριστιάν Γκολομέεβ στο Τόκιο.



Την καλύτερη εμφάνιση Έλληνα κολυμβητή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, εξαιρουμένων εκείνων του 1896, ισοφάρισε ο Κριστιάν Γκολομέεβ στο Τόκιο.



Ο Ελληνας πρωταθλητής στον τελικό κατέλαβε την πέμπτη θέση στα 50μ. ελεύθερο με χρόνο 21.72 (μαζί με τον Βρετανό Μπεν Πράουντ), όμως σίγουρα η γεύση που του μένει είναι γλυκόπικρη, αφού το μετάλλιο ήταν μέσα στις δυνατότητές του. Πέραν του Αμερικανού Κάλεμπ Ντρέσελ, που πήρε το τέταρτο χρυσό του μετάλλιο στους Αγώνες, πετυχαίνοντας και Ολυμπιακό ρεκόρ με 21.07, οι επιδόσεις του δεύτερου Φλοράν Μανοντού από τη Γαλλία (21.55) και του τρίτου Μπρούνο Φράτους από τη Βραζιλία (21.57) είναι χειρότερες από το πανελλήνιο ρεκόρ του Γκολομέεβ (21.44).

Ακόμη κι έτσι, πάντως, ο 28χρονος κολυμβητής του Ακη Οικονόμου «έγραψε ιστορία», ισοφαρίζοντας την πέμπτη θέση που είχε καταλάβει ο Σπύρος Γιαννιώτης στα 1.500μ. ελεύθερο το 2004, ενώ είναι ο μόνος Ελληνας που έχει αγωνιστεί σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων εκτός Αθήνας.

Όπως αναμενόταν, ο Ντρέσελ δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει το χρυσό, αφού η τρομερή του εκκίνηση του εξασφαλίζει πολύ μεγάλο προβάδισμα. Κράτησε τον τίτλο στις ΗΠΑ, διαδεχόμενος στο πρώτο σκαλί του βάθρου τον Αντονι Ερβιν, ενώ με 21.07 κατέρριψε το ρεκόρ Αγώνων (21.30) που κρατούσε ο Βραζιλιάνος Σέζαρ Σιέλο από το Πεκίνο. Στη μάχη των υπολοίπων, νικητής αναδείχθηκε ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Λονδίνου Φλοράν Μανοντού, που κατέκτησε όπως και στο Ρίο το ασημένιο μετάλλιο και έγινε ο πρώτος που κατακτά τρία Ολυμπιακά μετάλλια σε αυτό το αγώνισμα. Ο Βραζιλιάνος Μπρούνο Φράτους εξασφάλισε το δεύτερο χάλκινο για τη χώρα του στα αγωνίσματα κολύμβησης του Τόκιο.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 50μ. ελεύθερο ανδρών:

Κάλεμπ Ντρέσελ (ΗΠΑ) 21.07 (Ολυμπιακό ρεκόρ) Φλοράν Μανοντού (Γαλλία) 21.55 Μπρούνο Φράτους (Βραζιλία) 21.57 Μάικλ Αντριου (ΗΠΑ) 21.60 Μπεν Πράουντ (Μ. Βρετανία) 21.72 Κριστιάν Γκολομέεβ (ΕΛΛΑΔΑ) 21.72 Λορέντζο Τζατσέρι (Ιταλία) 21.78 Τομ Ντε Μπουρ (Ολλανδία) 21.79