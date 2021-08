Κοινωνία

Σεισμός στην Νίσυρο: Νέα ισχυρή δόνηση

Στον "ρυθμό" των Ρίχτερ η Νίσυρος. Τρεις σεισμικές δονήσεις έχουν σημειωθεί μέσα σε λίγες ώρες.



Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 07:31 στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Νισύρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο χαρακτηρίζει «ισχυρό» τον συγκεκριμένο σεισμό.

Το επίκεντρο της νέας δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 22 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της πόλης της Νισύρου, διευκρίνισε το Ινστιτούτο.

Είχαν προηγηθεί άλλες δύο σεισμικές δονήσεις, 4,7 και 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στις 22:57 του Σαββάτου και στις 02:25 σήμερα Κυριακή, αντίστοιχα 26 και 27 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του νησιού.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι αυτή την στιγμή από τις σεισμικές δονήσεις.

