Σαλαμίνα: Σακούλα με δύο πιστόλια βρέθηκε στην θάλασσα

Τα δυο πιστόλια εντοπίστηκαν σε βάθος δεκατριών μέτρων και σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από την ακτή.



Μια σακούλα που περιείχε δύο πιστόλια εντοπίστηκε στον βυθό Σαλαμίνας, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Συγκεκριμένα ενημερώθηκε, τις απογευματινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Σαλαμίνας, για τον εντοπισμό πλαστικής σακούλας με δύο πιστόλια, εντός του βυθού στη θαλάσσια περιοχή Φάρος Περιστέρια Σαλαμίνας.

Τα ανωτέρω αντικείμενα (1 περίστροφο και 1 πιστόλι) εντοπίστηκαν σε βάθος δεκατριών μέτρων και σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από την ακτή, σε πλαστική σακούλα τυλιγμένη με ταινία και περισυνελέγησαν από στέλεχος της Λιμενικής Αρχής Σαλαμίνας. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

