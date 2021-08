Οικονομία

Κτηματολόγιο: Νέος νόμος με καινοτομίες - Τι προβλέπει

Με τον νέο νόμο επιταχύνεται η κτηματογράφηση και απλοποιούνται οι διαδικασίες. Τι θα συμβεί με τα ακίνητα «Αγνώστου Ιδιοκτήτη».



Επιτάχυνση κτηματογράφησης κατά δυο χρόνια, ψηφιοποίηση διαδικασιών κι υπηρεσιών, ενίσχυση ασφάλειας των συναλλαγών, είναι ορισμένες από τις καινοτομίες που φέρνει ο νέος νόμος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης», που υπερψηφίστηκε κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.

Ουσιαστικά, όπως τονίστηκε από την ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον νέο νόμο επιταχύνεται η κτηματογράφηση, απλοποιούνται και ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες που παρέχει το Ελληνικό Κτηματολόγιο στους πολίτες, ενώ ο φορέας αναδιοργανώνεται με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών.

«Έχοντας εντοπίσει εκείνα τα σημεία που προκαλούν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις, παρεμβαίνουμε στοχευμένα ώστε να επιταχύνουμε τη διαδικασία μετάβασης σε λειτουργούν Κτηματολόγιο. Και το κάνουμε απλοποιώντας τις περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες και ενισχύοντας εκείνες που θωρακίζουν τόσο τα συμφέροντα του Δημοσίου, όσο και των πολιτών» υπογράμμισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα του Κτηματολογίου, Γιώργος Στύλιος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «με τον νέο νόμο για το Κτηματολόγιο που ψηφίσθηκε την Πέμπτη από τη Βουλή, παύει το Κτηματολόγιο να είναι συνώνυμο της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας για πολίτες και επαγγελματίες. Με όπλο τον ψηφιακό μετασχηματισμό περνάμε στο νέο ψηφιακό Κτηματολόγιο που θα παρέχει υπηρεσίες και πληροφορία στους ενδιαφερόμενους δωρεάν με ένα κλικ από το γραφείο ή το σπίτι τους, 24 ώρες το 24ωρο. Μέσω προγραμματικών συμβάσεων με το ΤΕΕ και τους δικηγορικούς συλλόγους στελεχώνουμε τον Φορέα με εξειδικευμένο προσωπικό για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Επιταχύνουμε την κτηματογράφηση της χώρας, με στόχο από το 35% που είναι σήμερα να φτάσουμε στο 90% μέχρι το τέλος του 2022, δύο χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό μας σχεδιασμό. Δημιουργούμε επίσης τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτου, έτσι ώστε όλη η διαδικασία αγοραπωλησίας να ξεκινά και να ολοκληρώνεται στο γραφείο του συμβολαιογράφου. Με το νέο Ψηφιακό Κτηματολόγιο βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη, ενισχύουμε με κανόνες διαφάνειας την κτηματαγορά, δημιουργούμε ένα νέο αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα».

Τι προβλέπει:

Επιταχύνεται η μετάβαση σε λειτουργούν Κτηματολόγιο, με την νέα διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων. Υπολογίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα έως την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου επιταχύνεται κατά δύο έτη. Οι περιοχές με λειτουργούν Κτηματολόγιο εντάσσονται και σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Ενισχύεται η ασφάλεια των συναλλαγών, καθώς όλη η πληροφορία είναι συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, είναι δημόσια και προσβάσιμη σε όποιον έχει συμφέρον να την αναζητήσει. Διευκολύνεται η διόρθωση για ακίνητα που έχουν εσφαλμένα χαρακτηριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Ενθαρρύνονται οι εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Καθιερώνονται οι διαπιστευμένοι μηχανικοί και οι κτηματολογικοί δικαστές, ενώ προωθείται η συνεργασία με το ΤΕΕ και τους δικηγορικούς συλλόγους. Νομοθετήθηκε ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου, ένα πάγιο αίτημα όσων επαγγελματικών κλάδων εμπλέκονται στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Δίνεται η δυνατότητα να επανέλθουν στους δήμους, με την έκδοση μίας Διαπιστωτικής Πράξης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τη σύμφωνη γνώμη της κατά τόπο αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, τα κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα που είχαν χαρακτηριστεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη και περιήλθαν εξαιτίας της οριστικοποίησης τους στο ελληνικό δημόσιο.

Παράταση για διορθώσεις για τα «αγνώστου ιδιοκτήτη» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022

Η μετάβαση στην οριστική δομή περιλαμβάνει το κλείσιμο των 390 υποθηκοφυλακείων και το άνοιγμα 17 κτηματολογικών γραφείων και 75 υποκαταστημάτων. Σήμερα, 53 από τα 390 υποθηκοφυλακεία έχουν κλείσει, έχουν ανοίξει 8 από τα 17 κτηματολογικά γραφεία και 26 από τα 75 υποκαταστήματα, ενώ ανοίγουν 3 γραφεία το μήνα. Όπως εκτιμάται, η οριστική δομή θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τι συμβαίνει με τα «Αγνώστου Ιδιοκτήτη»; Μέχρι τώρα, έπρεπε να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου, για να μπορέσει να δηλώσει κάποιος ένα ακίνητο, το οποίο εμφανίζεται ως «Αγνώστου Ιδιοκτήτη». Σε πολλές περιπτώσεις, το Δημόσιο, δεν ανταποκρινόταν όμως, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σε χρόνο και χρήμα ο πολίτης και να προσφεύγει στα δικαστήρια. Με την πρόταση του υπουργείου, καθορίζεται ότι εάν το Δημόσιο δεν απαντήσει εντός 60 ημερών τότε θα θεωρείται πως συμφωνεί. Η διόρθωση για τα «αγνώστου» θα γίνεται στα κτηματολογικά γραφεία. Να σημειώσουμε ότι η παράταση που δίνεται για διόρθωση για ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Στο νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «myAuto», «Audit-Car», «myPhoto», για την ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή καθώς και διατάξεις που αφορούν τον ΕΚΟΜΕ.

