Κοινωνία

Καύσωνας: Ποδαρικό με 44αρια κάνει ο Αύγουστος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο "φούρνο" όλη η χώρα. Σε ποιες περιοχές θα "χτυπήσει" κόκκινο ο υδράργυρος.

Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν και σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με μέγιστες θερμοκρασίες στους 42-44 βαθμούς Κελσίου, υψηλές θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας και έντονο αίσθημα δυσφορίας στα αστικά κέντρα, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγη, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί, στη Βόρεια Ελλάδα από 16 έως 40-42 βαθμούς, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία από 17 έως 42-44, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 42-44 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 41, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 22 έως 39 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 42-43 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς και στα πελάγη από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται συνθήκες καύσωνα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 31 έως 41-42 βαθμούς.

Ίδια κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ και τη θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης να κυμαίνεται από 28 έως 39 βαθμούς.

Σημειώνεται χθες Σάββατο 31 Ιουλίου, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr ο υδράργυρος έφτασε ή ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε 87 σταθμούς ενώ η απολύτως μέγιστη θερμοκρασία ήταν 44,6 βαθμοί Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Άνδρας μαχαίρωσε την σύζυγό του

Σεισμός στην Νίσυρο: Νέα ισχυρή δόνηση

Καύσωνας: Άσκηση σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας – Τι συμβουλεύουν ειδικοί