Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Ιστιοπλοΐα: Μάντης και Καγιαλής ανέβηκαν στην 8η θέση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη 15η θέση της γενικής κατάταξης οι Τσουλφά και Σπανάκη.



Στην 8η θέση της γενικής κατάταξης, από τη 10η θέση που βρίσκονταν την Παρασκευή (30/7), ανέβηκαν οι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής, μετά την 4η ημέρα της κατηγορίας 470 στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.



Οι Έλληνες ιστιοπλόοι κατετάγησαν 8οι στην 7η ιστιοδρομία και 7οι στην 8η (τελευταία σημερινή), με συνέπεια να βελτιώσουν τη θέση τους στη γενική κατάταξη.

Στην κατάταξη προηγούνται οι Αυστραλοί Ράιαν και Μπέλτσερ (14 β.π.), ενώ στη 2η θέση είναι οι Ισπανοί Τσαμάρ και Ροντρίγκεθ Γκαρθία-Παζ με 33 β.π. και στην τρίτη οι Σουηδοί Ντάλμπεργκ και Μπέργκστρομ με 37 β.π.

Στη 15η θέση της γενικής κατάταξης οι Τσουλφά και Σπανάκη

Στη 15η θέση της γενικής κατάταξης της κατηγορίας σκαφών 470 στην Ολυμπιακή Ρεγκάτα του Τόκιο, με 83 βαθμούς ποινής, ανέβηκαν οι Αιμιλία Τσουλφά και Αριάδνη Σπανάκη, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής αγωνιστικής ημέρας. Οι Ελληνίδες αθλήτριες πραγματοποίησαν την καλύτερη ως τώρα εμφάνισή τους στην 7η ιστιοδρομία, όπου τερμάτισαν δεύτερες, ενώ στην 8η κούρσα πήραν τη 12η θέση.

Μέχρι στιγμής, το ελληνικό πλήρωμα μετρά μία 14η θέση (1η ιστιοδρομία), μία 8η θέση (2η ιστιοδρομία), μία ποινή ακύρωσης (22η) στην 3η ιστιοδρομία, δύο 17ες θέσεις (4η, 5η ιστιοδρομία) και μία 13η θέση (6η ιστιοδρομία).

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αχαΐα - Χρυσοχοΐδης: Κατορθώσαμε να μην λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις

Σαλαμίνα: Σακούλα με δύο πιστόλια βρέθηκε στην θάλασσα

Συνολάκης για καύσωνα: Αυτό που ζούμε φέτος, μπορεί στο τέλος του αιώνα να γίνει ο κανόνας