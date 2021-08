Οικονομία

Μύκονος: "Λουκέτο" σε γνωστό beach restaurant

Μετά από έλεγχο της ΑΑΔΕ διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις για 46 σετ ομπρέλας και ξαπλωστρών.

Λουκέτο για δύο μέρες μπήκε χθες το πρωί από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο γνωστό beach restaurant, στη Μύκονο.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σύμφωνα με αρμόδιες πηγές της, επισκέφθηκαν την επιχείρηση, η οποία μπήκε στο στόχαστρο λόγω προηγούμενων διαπιστώσεων παραβατικότητας την τελευταία τετραετία, αλλά και λόγω ερωτημάτων σε σχέση με ορισμένα φορολογικά της μεγέθη και υποχρεώσεις.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν είχε εκδώσει αποδείξεις για 45 σετ ομπρέλας-ξαπλωστρών, με τιμές ενοικίασης 35 και 45 ευρώ/σετ, συνολικής αξίας 1.675 ευρώ. Η επιχείρηση προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι είχε κόψει ... δελτία παραγγελίας (τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται πριν από την απόδειξη μόνο για προϊόντα εστίασης) και ότι θα έκοβε τις αποδείξεις κατά την αναχώρηση των πελατών.

