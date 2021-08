Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Ιστιοπλοΐα: H Καραχάλιου 9η, το “χρυσό” η Ρίντομ

Την 9η θέση στην τελική κατάταξη στην κατηγορία σκαφών Laser Radial, στους 32ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, κατέλαβε η Βασιλεία Καραχάλιου. Αν και την Κυριακή (1/8) έκανε την καλύτερη εμφάνισή της τερματίζοντας στην 3η θέση στην κούρσα μεταλλίων (Medal Race), η Ελληνίδα ιστιοπλόος είχε σύνολο 112 βαθμούς ποινής, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την παρουσία της στην Ιαπωνία, στην 9η θέση.

Η Καραχάλιου ήταν 2η στην 1η ιστιοδρομία, 19η στη 2η, 6η στην 3η, 1η στην 4η, 21η στην 5η και στην 6η, 9η στην 7η, 26η στην 8η, 19η στην 9η και 8η στη 10η.

Η Άννε-Μαρί Ρίντομ από τη Δανία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. H «χάλκινη» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο τερμάτισε 7η στην κούρσα μεταλλίων (Medal Race), αλλά οι συνολικές κατατάξεις της στις 10 ιστιοδρομίες που είχαν προηγηθεί την έφεραν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, με 78 βαθμούς ποινής.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Γιοσεφίν Όλσον από τη Σουηδία με 81 βαθμούς ποινής, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Μαρίτ Μπόουβμεεστερ από την Ολλανδία, με 83 βαθμούς ποινής.

Την 33η θέση στη γενική κατάταξη κατέλαβε η Κύπρια Μαριλένα Μακρή με 227 βαθμούς ποινής.

