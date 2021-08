Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη: Έρχεται δύσκολος χειμώνας - Τι είπε για τον Γεωργιάδη

Για έναν δύσκολο χειμώνα προειδοποίησε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, εάν οι πολίτες δεν εμβολιαστούν πριν πάνε διακοπές.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η κυρία Παγώνη υποστήριξε ότι εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος για εμβολιασμό άνω του 80% του πληθυσμού λόγω και της μετάλλαξης Δέλτα, έρχεται ένα «μεγάλο φθινόπωρο» και ένας «δύσκολος χειμώνας».

Η κυρία Παγώνη τόνισε ότι το 8% με 10% των ανεμβολίαστων δεν πρόκειται να εμβολιαστούν, ωστόσο οι υπόλοιποι είναι είναι άνθρωποι προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συζήτηση για τις παρενέργειες.

«Φταίμε κι εμείς λίγο» σημείωσε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ εξηγώντας ότι η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα είχε εστιάσει περισσότερο στις επιπλοκές από ένα εμβόλιο παρά στις επιπλοκές της ίδιας της νόσου στα διάφορα όργανα.

Η πλειοψηφία των εμβολιασμένων νοσούν με απλά συμπτώματα «όμως το να νοσήσεις δεν είναι καλό» τόνισε και πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να προκαλέσει μελλοντικά στον οργανισμό η νόσος.

Η κ. Παγώνη μίλησε για το διάλογο που είχε με τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος νοσεί με κορονοϊό παρότι είναι πλήρως εμβολιασμένος.

«Ο κ. Γεωργιάδης μου είπε ότι ‘’προβληματίζομαι πως θα ήμουν αν δεν είχα κάνει το εμβόλιο με όλα αυτά που περνάω αυτή τη στιγμή’’. Γιατί δεν είναι μόνο με απλά συμπτώματα. Πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές και μου το είπε και ο ίδιος» τόνισε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

