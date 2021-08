Πολιτική

Κορονοϊός - Κικίλιας: Επιστρατεύουμε κινητές μονάδες για τον εμβολιασμό στα ξενοδοχεία

Στόχος του υπουργείου Υγείας να αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμένων. Το σχέδιο της κυβέρνησης και η έκκληση του Βασίλη Κικίλια.



Τα επόμενα βήματα για να αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμένων ώστε να δημιουργηθεί το ισχυρό τείχος ανοσίας και προστασίας μέχρι το φθινόπωρο, σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας, με την στήριξη των επιστημονικών Επιτροπών, όπως αναφέρει σε άρθρο του στην εφημερίδα "Πρώτο Θέμα", ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.



Τονίζει ότι η εξαιρετικά μεταδοτική μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ της COVID-19 -οι ειδικοί μιλούν για μετάδοση μέσα σε 15-30 δευτερόλεπτα- δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Απευθύνει έκκληση στους άνω των 55 ετών που σκέφτονται ακόμη το αν και πότε θα εμβολιαστούν, «να έρθουν τώρα στα εμβολιαστικά κέντρα» και επίσης για όσους δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν, «έχει ανοίξει ο εμβολιασμός κατ' οίκον».

Αναφέρει ότι «τα κρεβάτια Covid και τις ΜΕΘ στα Νοσοκομεία αναφοράς, τα καταλαμβάνουν πια ανεμβολίαστοι άνω των 55 ετών και κάποιοι χάνουν τη ζωή τους» και προσθέτει:

«Παρακαλώ θερμά τους οικογενειακούς γιατρούς, τους γιατρούς κάθε ειδικότητας που ξέρουν καλύτερα από όλους τους ασθενείς τους και τις οικογένειες τους, να μπουν στην προσπάθεια ώστε να πάμε πόρτα-πόρτα σε όλη τη χώρα και να διαλύσουμε τους φόβους που προκάλεσε η ανεύθυνη παραπληροφόρηση, η σκοταδιστική διαστρέβλωση, η συνωμοσιολογία των αρνητών της Επιστήμης. Επιπλέον καλούμε και τους φαρμακοποιούς μας, που γνωρίζουν με το μικρό τους όνομα τους ανθρώπους της γειτονιάς, να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν και να κλείσουν το ραντεβού τους».

«Έχουμε την ευελιξία και τα μέσα να διευκολύνουμε πρακτικά ομάδες συμπολιτών μας ανεξαρτήτως ηλικίας» τονίζει ο υπουργός, αναφέροντας χαρακτηριστικά την οργάνωση του δύσκολου εγχειρήματος για τον καθολικό εμβολιασμό στα νησιά με την Επιχείρηση "Γαλάζια Ελευθερία". Ο υπουργός αναφέρεται και στον «κομβικό ρόλο σε αυτή την εθνική προσπάθεια που διαδραματίζει η Εκκλησία , που στέλνει μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού, ως ύψιστη πράξη αγάπης και αλληλεγγύης».

Εμβολιασμός εργαζομένων στις ξενοδοχειακές μονάδες

Όπως έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζει ο υπουργός Υγείας, «καλούμε τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες να επικοινωνήσουν με τους εργαζόμενους τους και να αποστείλουν στις αντίστοιχες Υγειονομικές Περιφέρειες του υπουργείου Υγείας αριθμό εργαζομένων που επιθυμούν να εμβολιαστούν, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τον εμβολιασμό τους. Με βάση τον αριθμό, εμείς είτε θα επιστρατεύσουμε Κινητές Ομάδες για να εμβολιάσουμε το προσωπικό στο χώρο που εργάζεται, είτε θα διευκολύνουμε τον προγραμματισμό των ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα, τηρώντας φυσικά με ασφάλεια τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Γνωρίζουμε ότι πολλοί εργαζόμενοι στον τουρισμό ενώ θέλουν, δεν πρόλαβαν ή δεν προγραμμάτισαν σωστά τον εμβολιασμό τους, όπως και πολλοί νέοι σε ηλικία εργαζόμενοι».

Έχουν γίνει πάνω από 10 εκατ. εμβολιασμοί, περισσότεροι από 5 εκατ. πολίτες είναι πλήρως εμβολιασμένοι

Από την αρχή της Επιχείρησης "Ελευθερία", στόχος μας ήταν οι πολίτες να ενημερωθούν υπεύθυνα και αξιόπιστα, να εμβολιάζονται με τη μέγιστη ασφάλεια, χωρίς ταλαιπωρία στη διαδικασία των ραντεβού και με τα εμβολιαστικά κέντρα να λειτουργούν υποδειγματικά, υπογραμμίζει ο κ. Κικίλιας.

Προσθέτει ότι το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις, συνεργάστηκαν σε όλα τα επίπεδα υποδειγματικά και σήμερα έχουν γίνει πάνω από 10 εκατ. εμβολιασμοί, ενώ περισσότεροι από 5 εκατ. πολίτες είναι πλήρως εμβολιασμένοι. «Έχοντας πλέον υπερεπάρκεια εμβολίων, δίνουμε και τη δυνατότητα ο προγραμματισμός για εμβολιασμό να έχει ελάχιστη αναμονή, ακόμη και μίας μόλις ημέρας. Κάτι πολύ σημαντικό για τα νέα παιδιά και τους εφήβους που θέλουν να φύγουν για διακοπές, αλλά και για όσους μεγαλύτερους αποφάσισαν να εμβολιαστούν τώρα» επισημαίνει ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στο άρθρο του και καταλήγει:

«Όλοι μας στο υπουργείο Υγείας και το ΕΣΥ συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά να αγωνιζόμαστε για να προστατεύσουμε και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Ας δώσουμε μαζί τη λύση ώστε να τελειώσει σύντομα αυτή η πρωτοφανής φονική πανδημία».

