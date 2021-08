Κοινωνία

Κόρινθος: “Χρυσές” δουλειές για σπείρα νεαρών που εξαπατούσε επιχειρηματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς "ξάφρισαν" από 16 επιχειρηματίες 69.600 ευρώ!

"Χρυσές" δουλειές είχε κάνει σπείρα νεαρών Ελλήνων που εξαπατούσαν τηλεφωνικά επιχειρηματίες στην Κόρινθο, στους οποίους παρίσταναν γνωστά πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας και έδιναν παραγγελίες προϊόντων, δήθεν για την διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.

Στη συνέχεια, έστελναν στα ανυποψίαστα θύματά τους πλαστά παραστατικά στα οποία φαινόταν ότι είχαν καταβάλει στους λογαριασμούς τους ποσά με ένα μηδενικό περισσότερο από αυτά του αντιτίμου και ζητούσαν να τους επιστρέψουν την διαφορά. Με τον τρόπο αυτό, εξαπάτησαν 16 επιχειρηματίες και αποκόμισαν 69.600 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν να κάνουν το ίδιο και σε άλλες 34 περιπτώσεις χωρίς να τα καταφέρουν!

Οι απάτες είχαν γίνει από τον Ιούνιο ως και τον Σεπτέμβριο του 2020 και εξιχνιάστηκαν τώρα από την έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας Κορίνθου, οι οποίοι ταυτοποίησαν τους τέσσερις δράστες, τρεις άνδρες ηλικίας 20, 28 και 67 χρόνων και μία 30χρονη, σε βάρος των οποίων σχημάτισαν δικογραφία για απάτη τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ’ εξακολούθηση και την υπέβαλαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος: “Λουκέτο” σε γνωστό beach restaurant

Κορονοϊός - Παγώνη: Έρχεται δύσκολος χειμώνας - Τι είπε για τον Γεωργιάδη

Ολυμπιακοί Αγώνες - Ιστιοπλοΐα: Μάντης και Καγιαλής ανέβηκαν στην 8η θέση