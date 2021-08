Κοινωνία

Έγκλημα στην Δάφνη: Εισαγγελική έρευνα για τους αστυνομικούς που αγνόησαν τις καταγγελίες

Εισαγγελική έρευνα για τους δύο αστυνομικούς που είχαν κληθεί να αντιμετωπίσουν σοβαρό περιστατικό βίας ανάμεσα σε δράστη και θύμα.

Στο στόχαστρο του Εισαγγελέα τίθενται οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι στις 11 Ιουλίου κλήθηκαν να επέμβουν, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, στο διαμέρισμα στην Δάφνη στο οποίο την Παρασκευή δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της η 31χρονη γυναίκα.

Ο τρόπος αντίδρασης των δύο ένστολων στο σήμα υψηλής προτεραιότητας που έλαβαν από την Υπηρεσία τους, μετά από συγκεκριμένη καταγγελία ενοίκου της πολυκατοικίας όπου έμενε και το ζευγάρι στην Δάφνη, θα ελεγχθεί από Εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες ποινικές τους ευθύνες.

Με παραγγελία της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου θα διενεργηθεί από τον Εισαγγελέα Ανδρέα Στεφανάτο προκαταρκτική εξέταση για τις πράξεις και παραλείψεις των δύο αστυνομικών οι οποίοι ήδη έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, καθώς φαίνεται να μην προέβησαν στις ενδεδειγμένες ενέργειες για το σοβαρό περιστατικό.

Αφορμή για την αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Εισαγγελέα, αποτέλεσε η δημοσιοποίηση στοιχείων για την υπόθεση ανάμεσα στα οποία και η καταγγελία της γυναίκας που είχε ειδοποιήσει επώνυμα την Άμεση Δράση στις 11 Ιουλίου καθώς είχε ακούσει πολύ έντονο καυγά από το διαμέρισμα δράστη και θύματος και την γυναίκα να ζητά βοήθεια. Η γειτόνισσα του ζευγαριού είχε ενημερώσει την Αστυνομία ότι στο επίμαχο διαμέρισμα βρισκόταν και ένα ανήλικο παιδί και είχε ζητήσει να χτυπήσουν οι αστυνομικοί που θα έσπευδαν, το δικό της κουδούνι καθώς το ζευγάρι είχε αλλάξει το όνομα στο κουδούνι του. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με καταγγελίες, το πλήρωμα του περιπολικού έσπευσε 25 λεπτά μετά την ειδοποίηση της γυναίκας και παρόλο που το Κέντρο είχε δώσει σήμα για "υψηλής προτεραιότητας περιστατικό" ουσιαστικά δεν επιλήφθηκε καθώς οι δύο αστυνομικοί δεν κατέβηκαν καν από το όχημα. Οι δύο αστυνομικοί φέρονται, αφού ανοιγόκλεισαν απλώς τα παράθυρα του περιπολικού, να διαβίβασαν στο Κέντρο ότι δεν υπάρχει κάποιος να τούς υποδείξει το διαμέρισμα στο οποίο υπάρχει το ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Έτσι στη συνέχεια αποχώρησαν.

Η γυναίκα είχε δημοσιοποιήσει σε social media το περιστατικό της 11ης Ιουλίου και την αντίδραση των δύο αστυνομικών. Μετά το έγκλημα "ανέβασε" ξανά εκείνη την ανάρτηση της με σχόλιο "τελικά την σκότωσε".

