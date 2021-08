Αθλητικά

Ολυμπιακός: O Ονιεκούρου στην Αθήνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 24χρονος Νιγηριανός μεοσεπιθετικός θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό.



Ετοιμος να αγωνισθεί στις αναμετρήσεις με την Λουντογκόρετς, για τον Γ` προκριματικό γύρο του Champions League, δήλωσε ο Χένρι Ονιεκούρου.

Ο 24χρονος Νιγηριανός μεοσεπιθετικός, βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό.

Στις πρώτες του δηλώσεις επί ελληνικού εδάφους, ο Αφρικανός άσος, επεσήμανε:



«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να ππροχωρήσει οσο το δυνατόν περισσότερο στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα μπορέσω να είμαι έτοιμος για τα παιχνίδια με την Λουντογκόρετς».





Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην Αθήνα με το κύπελλο του ΝΒΑ

Κορονοϊός: Οι... κακές συνήθειες των Αθηναίων στο πρώτο lockdown

Τουρκικά ΜΜΕ - Έβρος: Νεκρός από ελληνικά πυρά Τούρκος - Διαψεύδει η Αθήνα