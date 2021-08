Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Μέσι: εκτός προπονήσεων μέχρι να υπογράψει συμβόλαιο

Ο Αργεντίνος σταρ θα έπρεπε να δώσει το «παρών» στις προπονήσεις των Καταλανών, αύριο Δευτέρα, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι θα συνεχίσει τις διακοπές του στην Ίμπιζα.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν πρόκειται να ξεκινήσει προπονήσεις με τη Μπαρτσελόνα μέχρι να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Αυτό αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundo Deportivo, η οποία σημειώνει σήμερα, ότι ο Μέσι, κανονικά θα έπρεπε να παρουσιαστεί, αύριο Δευτέρα 2 Αυγούστου, στη Ciutat Esportiva, στις προπονήσεις, μαζί με τον Σρχιο Αγουέρο και Εμερσον Ρόιαλ, τους τρεις παίκτες που αγωνίστηκαν τον τελικό του Copa America, που κατέκτησε η Αργεντινή.

Τόσο ο σύλλογος όσο και το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή αποκλείουν ότι ο επιθετικός να προπονείται στις εγκαταστάσεις της Μπαρτσελόνα, εφόσον δεν υπάρχει συμβόλαιο.

Παρ 'όλα αυτά, ο πρόεδρος των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα συνεχίζει να επιμένει ότι η ανανέωση βρίσκεται σε καλό δρόμο. «Όλα πάνε καλά όπως τα είχαμε προγραμματίσει. Όλα προχωρούν σωστά, όλα πάνε καλά», επανέλαβε στους δημοσιογράφους.

Εν τω μεταξύ, ο Αργεντινός παίκτης συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ίμπιζα, μαζί με τον Σεσκ Φαμπρέγκας , τον Λουίς Σουάρες και τις οικογένειές τους.

