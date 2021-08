Υγεία - Περιβάλλον

Γεωργιάδης για κορονοϊό: Ήταν ζόρικο και με το εμβόλιο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης νοσεί από κορονοϊό. Η ανάρτηση του στο twitter.

«Όσοι αμφισβητούν την ανάγκη του μαζικού μας εμβολιασμού, ας δουν προσεκτικά αυτό τον πίνακα. Εγώ για μένα και το πως το πέρασα μέχρι σήμερα, δεν έχω παρά να σας πω ότι αν δεν είχα εμβολιαστεί δεν θα γλίτωνα το νοσοκομείο. Ήταν ζόρικο και με το εμβόλιο. Ο χειμώνας έρχεται τρέξτε!»

Ατό αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Όσοι αμφισβητούν την ανάγκη του μαζικού μας εμβολιασμού, ας δουν προσεκτικά αυτό τον πίνακα. Εγώ για μένα και το πως το πέρασα μέχρι σήμερα, δεν έχω παρά να σας πω ότι αν δεν είχα εμβολιαστεί δεν θα γλίτωνα το νοσοκομείο. Ήταν ζόρικο και με το εμβόλιο. Ο χειμώνας έρχεται τρέξτε! pic.twitter.com/3F0KsKHJgP

