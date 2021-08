Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στη Ρόδο

Έχουν σπεύσει στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική περιοχή από άγνωστη αιτία, εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο νησί της Ρόδου, στη δυτική πλευρά μεταξύ των κοινοτήτων Σορωνής και Θολού.

Για την αντιμετώπισή της έχουν σπεύσει στην περιοχή 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 3 ελικόπτερα και το Beriev-200. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παντάνασσα Ρόδου. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2021

Σημειώνεται ότι σήμερα το νησί της Ρόδου βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή επειδή σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς.

