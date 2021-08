Κόσμος

Βόρεια Κορέα: η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν “βρυχάται” σε ΗΠΑ και Νότια Κορέα

Η Κιμ Γιο Τζονγκ, προειδοποίησε αυστηρά τη Νότια Κορέα, για τα επικείμενα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τις ΗΠΑ.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ, η αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε σήμερα πως εάν η Νότια Κορέα πραγματοποιήσει τα σχεδιαζόμενα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τις ΗΠΑ, θα βλάψει την αποφασιστικότητα των δύο χωρών να ανοικοδομήσουν τις σχέσεις τους, μετέδωσε το κρατικό μέσο KCNA.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ είπε, επίσης, πως μια πρόσφατη απόφαση για την αποκατάσταση των γραμμών επικοινωνίας μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας δεν θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως κάτι παραπάνω από μια επανασύνδεση των «φυσικών» δεσμών και θα ήταν «απερίσκεπτο» να υποθέσει ότι επίκειται οποιαδήποτε σύνοδος.

Τα σχόλιά της διατυπώνονται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η Βόρεια και η Νότια Κορέα βρίσκονται σε συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο να οργανώσουν μια σύνοδο, στο πλαίσιο των προσπαθειών αποκατάστασης των σχέσεών τους. Η Ουάσιγκτον και η Σεούλ αναμένεται να διεξάγουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια μέσα στον Αύγουστο.

«Η κυβέρνησή μας και ο στρατός θα παρακολουθούν στενά εάν οι Νοτιοκορεάτες προχωρήσουν με τα επιθετικά πολεμικά γυμνάσια ή θα πάρουν τη μεγάλη απόφαση. Ελπίδα ή απόγνωση; Δεν εξαρτάται από εμάς», τόνισε σε μια ανακοίνωση η Κιμ Γιο Τζονγκ, όπως μετέδωσε το KCNA.

