Αθλητικά

Θοδωρής Ιακωβίδης: Μεγάλο ευχαριστώ, δεν έχω λόγια…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμά του σε όλους αυτούς που έσπευσαν να του συμπαρασταθούν έστειλε ο Έλληνας αρσιβαρίστας μετά τη χθεσινή του δήλωση που ξεσήκωσε «θύελλα» στο instagram.

Το κύμα συμπαράστασης που ξεσήκωσαν οι χθεσινές δηλώσεις του αρσιβαρίστα Θόδωρου Ιακωβίδη από το Τόκιο, βρήκε ανταπόκριση όχι μόνο από παράγοντες, όπως ο Πύρρος Δήμας, από τον ίδιο τον υφυπουργό Αθλητισμού, τον πρωταθλητή του ΝΒΑ, Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και χιλιάδες κόσμου που μέσα σε λίγες ώρες « είδε» τους ακολούθους του στο instagram να εκτοξεύονται σε αρχικά σε 60.000 και σήμερα σε 153.000!

Μην πιστεύοντας και ο ίδιος την ανταπόκριση, έγραψε σήμερα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλον αυτόν τον κόσμο:

«Έκανα ό,τι μπορούσα και πέρναγε από το χέρι μου…. 11ος, όπως και στο Ρίο… Αυτό που συμβαίνει αυτήν την στιγμή με έχει συγκινήσει αφάνταστα… Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα στήριξης και αγάπης που λαμβάνω και δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω άμεσα, γι αυτό και σας ζητώ μια μικρή πίστωση χρόνου ώστε να απαντήσω σε έναν έναν ξεχωριστά…Μακάρι να μπορούσα να σας γνωρίσω έναν έναν προσωπικά, να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ… Δεν έχω λόγια…»

View this post on Instagram A post shared by Θοδωρής Ιακωβίδης (@thodores_iakovidis)

.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην Αθήνα με το κύπελλο του ΝΒΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Ενεργοποίηση για την Copernicus