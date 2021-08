Life

Μίλα Κούνις – Άστον Κούτσερ: “Απαγορευτικό” για ταξίδι στο διάστημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώ είχε το εισιτήριο, η σύζυγός του και μητέρα του παιδιού του, του απαγόρευσε να επιβιβαστεί στο διαστημόπλοιο. Κι ας είναι ερωτευμένη με το διάστημα η κόρη τους.

Η Μίλα Κούνις απαγόρευσε στον σύζυγό της Άστον Κούτσερ να ταξιδέψει στο διάστημα κι αυτήν την απόφαση θέλει να την κρύψει από την κόρης της, καθώς πιστεύει πως αν το μάθει απογοητευθεί.

Ο Άστον Κούτσερ αποκάλυψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι είχε εξασφαλίσει ένα εισιτήριο της πτήσης Virgin Galactic του Ρίτσαρντ Μπράνσον για το διάστημα, αλλά η Μίλα του το απαγόρευσε λέγοντας του ότι δεν ήταν έξυπνη απόφαση για την οικογένειά τους.

Μιλώντας στο περιοδικό People η ηθοποιός είπε ότι η απόφασή της αυτή ίσως φαίνεται εγωιστική, αλλά το έκανε για την οικογένειά της.

«Η ειρωνεία είναι ότι η κόρη μας είναι ερωτευμένη με το διάστημα. Αν τη ρωτήσεις τι δουλειά θέλει να κάνει όταν μεγαλώσει θα σου απαντήσει ότι θέλει να γίνει σεφ σε διαστημικό σταθμό. Θέλει να γίνει και σεφ και αστροναύτης», είπε η ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Αν της αποκαλύψω ότι επέβαλα στον σύζυγό μου να μην πάει στο διάστημα θα με μισήσει, γιατί στην ίδια είμαι τόσο ενθαρρυντική και της λέω πάντα: "Ναι, μωρό, μπορείς να πας στο διάστημα. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις"».

Όπως αποκαλύπτει η Κούνις πριν από εννέα χρόνια όταν ο Κούτσερ της είπε για το εισιτήριο ήταν θετική με το να πάει στο διάστημα, μάλιστα τότε το θεώρησε διασκεδαστικό. Αλλά αυτό άλλαξε όταν τον Οκτώβριο του 2014 απέκτησαν την κόρη τους και δύο χρόνια αργότερα τον Νοέμβριο του 2016 τον γιό τους.

«Τα χρόνια περνούν ξαφνικά έχουμε ένα μωρό κι εκείνος λέει: "Θα πάω στο διάστημα". Και το θεώρησα ανεύθυνο, και του είπα πως δεν μπορεί να το κάνει. Είσαι πατέρας», θυμάται η Κούνις λέγοντας ότι θεώρησε πως η πτήση είναι κάτι το επικίνδυνο και ότι θα μπορούσε να γίνει κάποια έκρηξη και ο Άστον να πεθάνει και να μείνει μόνη της με τα παιδιά.

Τώρα όμως έχει μετανιώσει για την απόφασή της. «Το γεγονός ότι δεν τον άφησα να πάει στο διάστημα ήταν τόσο εγωιστικό, αλλά ήμουν νέα μαμά και έλεγα: "Δεν μπορείς να με αφήσεις και τα μωρά;". Κι έτσι πήρα την απόφαση. Θέλω όμως να γνωρίζουν όλοι ότι μάλλον θα τον άφηνα να πάει στο διάστημα τώρα, αλλά είναι πλέον πολύ αργά».

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: Ομαδικό βιασμό κατήγγειλε 20χρονη

Γεωργιάδης για κορονοϊό: Ήταν ζόρικο και με το εμβόλιο

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος