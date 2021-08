Κόσμος

Μιανμάρ: Εκλογές υποσχέθηκε ο δικτάτορας

Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ έξι μήνες μετά το πραξικόπημα υποσχέθηκε σε διάγγελμά του ότι θα γίνουν εκλογές. Πάνω από 900 οι νεκροί, πλησιάζουν τις 10.000 οι συλληφθέντες.

Ο επικεφαλής του στρατιωτικού καθεστώτος στη Μιανμάρ, ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, υποσχέθηκε και πάλι σήμερα νέες πολυκομματικές εκλογές, ενώ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον ειδικό απεσταλμένο που θα ορίσει η Ένωση Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ο Χλάινγκ απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα έξι μήνες αφού ο στρατός κατέλαβε την εξουσία ανατρέποντας τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση ύστερα από τις εκλογές, στην οποίες ο στρατός διατεινόταν πως έγινε νοθεία. Τις κέρδισε με μεγάλη διαφορά το κυβερνών κόμμα της Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

«Η Μιανμάρ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την ASEAN, εντός του πλαισίου της ASEAN, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου με τον Ειδικό Απεσταλμένο της ASEAN στη Μιανμάρ», δήλωσε ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ASEAN συναντώνται αύριο Δευτέρα με στόχο, σύμφωνα με διπλωμάτες, να καταλήξουν στον διορισμό ειδικού απεσταλμένου που θα κληθεί να συμβάλει να τερματιστεί η βία και να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ της στρατιωτικής χούντας και των αντιπάλων της.

Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ επανέλαβε επίσης τη δέσμευσή του για αποκατάσταση της δημοκρατίας. «Εγγυώμαι την εγκαθίδρυση μιας ένωσης βασισμένης στη δημοκρατία και τον φεντεραλισμό», δήλωσε.

Μετά το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου, οι αρχές του καθεστώτος έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με διαδηλώσεις, απεργίες που έχουν οδηγήσει σε παράλυση τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και με αναζωπύρωση των ένοπλων συγκρούσεων σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας.

Οι στρατιωτικές αρχές χαρακτηρίζουν τους αντιπάλους τους «τρομοκράτες».

«Αυτή τη στιγμή, ολόκληρη η χώρα είναι σταθερή, αν εξαιρεθούν κάποιες τρομοκρατικές επιθέσεις», ανέφερε ο Χλάινγκ στο διάγγελμά του.

Η Ένωση Αρωγής Πολιτικών Κρατούμενων (AAPP) κατηγορεί τις ένοπλες δυνάμεις για τον θάνατο 939 ανθρώπων και λέει ότι τουλάχιστον 6.990 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μετά το πραξικόπημα. Οι αρχές από την πλευρά τους λένε ότι ο αριθμός των διαδηλωτών που έχουν σκοτωθεί είναι πολύ μικρότερος και ότι μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν επίσης χάσει τη ζωή τους στις συγκρούσεις.

Τρομοκρατημένοι από τα μέτρα καταστολής της χούντας και την έξαρση του κορονοϊού, μόνο λιγοστοί Βιρμανοί τόλμησαν σήμερα να βγουν στους δρόμους για τη συμπλήρωση των έξι μηνών από το πραξικόπημα, που βύθισε τη χώρα στο χάος.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νεαροί αντιφρονούντες ανάρτησαν μηνύματα κατά του καθεστώτος. «Υπόσχομαι να παλέψω ενάντια σε αυτή τη δικτατορία όσο ζω», «Δεν θα γονατίσουμε κάτω από την μπότα του στρατού», ήταν κάποια από αυτά. Διοργανώθηκαν κάποιες μικρές διαδηλώσεις, όπως στο Κάλεϊ (δυτικά) όπου οι κάτοικοι έκαναν πορεία με συνθήματα υπέρ των πολιτικών κρατουμένων.

Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των κατοίκων παρέμεινε στο σπίτι, τρομοκρατημένη από τις βιαιότητες των δυνάμεων ασφαλείας και την επιδημιολογική έξαρση. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η πρώην αποικιοκρατική δύναμη, έχει προειδοποιήσει τα Ηνωμένα Έθνη ότι το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή περίπου 27 εκατ. άνθρωποι, μπορεί να μολυνθούν από την Covid-19 μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «απελπιστική» και κάνοντας έκκληση στο Συμβούλιο Ασφαλείας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτραπεί η παράδοση εμβολίων.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι μόνο το 40% των υγειονομικών μονάδων της χώρας είναι ακόμα σε λειτουργία, καθώς μεγάλο μέρος του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού απεργεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της στρατιωτικής χούντας.

