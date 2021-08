Life

Mάγδα Τσέγκου: Το μήνυμα για τον αδικοχαμένο ανιψιό της

Είχε συγκλονίσει πριν από λίγες εβδομάδες η δημοσιογράφος όταν έχασε τον ανιψιό της.

H Μάγδα Τσέγκου και η οικογένειά της βιώνουν δύσκολες στιγμές, αφού αποχαιρέτησαν τον 14χρονο Άγγελο.

Η δημοσιογράφος, μοιράστηκε τα δυσάρεστα νέα, μέσα από δύο instastories που δημοσίευσε και έγραψε χαρακτηριστικά: «Αποχαιρετάμε το παιδάκι μας, τον Άγγελο μας, τον μονάκριβό μου ανιψιό, την ψυχούλα μας, το παλικάρι μας, σήμερα στις 6 στο Μύτικα στην Εκκλησία των Ταξιαρχών».

Ο νεαρός Άγγελος έφυγε από τη ζωή μετά από το σοκαριστικό τροχαίο που είχε σημεωθεί στην Πρέβεζα.

Το αγόρι ήταν συνοδηγός σε μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε συγγενικό του πρόσωπο, η οποία κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε σε μάντρα με αποτέλεσμα ο 14χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η Μάγδα Τσέγκου, μια βδομάδα ακριβώς μετά την κηδεία του, έγραψε... διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

