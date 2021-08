Κοινωνία

Λεωφόρος Αμαλίας: Ξεκινούν εργασίες συντήρησης

Αρχίζουν αύριο 2 Αυγούστου οι εργασίες συντήρησης οδοστρώματος στην Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας.

Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης του οδικού δικτύου σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας, της οδού Αμαλίας, υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής.

Οι εργασίες βελτίωσης και συντήρησης του οδοστρώματος στην οδό Αμαλίας ξεκινούν από το βράδυ της Δευτέρας 2 Αυγούστου. Οι σχετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό δικό δίκτυο», προϋπολογισμού 15 εκ. ευρώ.

Με τις συγκεκριμένες εργασίες θα ασφαλτοστρωθούν περίπου 16.000 m² σε όλο το μήκος της οδού - μια σημαντική παρέμβαση σε ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα του οδικού δικτύου που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, δεδομένου ότι δέχεται καθημερινά έναν πολύ μεγάλο φόρτο διερχομένων οχημάτων αλλά και πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών που φτάνουν στην πλατεία Συντάγματος.

Να σημειωθεί ότι το έργο προϋπολογισμού 15 εκ. ευρώ εκτελείται ήδη με την επίβλεψη της Περιφέρειας Αττικής από τον Απρίλιο, έχοντας ολοκληρώσει σημαντικές παρεμβάσεις σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου, όπως η Παραλιακή λεωφόρος, η Λ. Κηφισίας και η Λ. Λαυρίου.

Με αφορμή την έναρξη των σχετικών εργασιών αλλά και την εξέλιξη των εργασιών συντήρησης κεντρικών οδών, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ανέφερε: «Καθημερινά οι κάτοικοι της Αττικής διαπιστώνουν πρόοδο στην βελτίωση του οδικού δικτύου μας. Με σταθερά βήματα η Περιφέρεια Αττικής δημιουργεί ένα ασφαλές και λειτουργικό οδικό δίκτυο. Η ασφάλεια των πολιτών και η βελτίωση του οδοστρώματος βρίσκεται στη βάση του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας. Με συγκεκριμένα έργα έχουμε συμβάλλει έμπρακτα στην βελτίωση του. Ο συνολικός σχεδιασμός μας για ένα ασφαλές και λειτουργικό οδικό δίκτυο σε όλη την Αττική, όχι μόνο υλοποιείται επιτυχώς, αλλά συμβάλει και στην ουσιαστική αλλαγή της εικόνας του οδικού χάρτη της Αττικής μας».

