Φωτιά στην Αχαΐα – Τσίπρας: Μην προκαλούν με selfies όσοι έχουν ευθύνη

Τις συνέπειες της φωτιάς στην Αχαΐα σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επιρρίπτοντας πολιτικές ευθύνες.

«Η σκέψη μου σήμερα είναι στην Αχαΐα που δοκιμάζεται. Είναι στους ανθρώπους που είδαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους να καίγονται, σε αυτούς που νοσηλεύονται με εγκαύματα στο Ρίο, στους πυροσβέστες και τους εθελοντές που συνεχίζουν για μία ακόμη μέρα να δίνουν τη μάχη κατά της φωτιάς», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση του στο Facebook.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει ότι «δεν είναι η ώρα για την απόδοση ευθυνών», για να σχολιάσει πως «τουλάχιστον όμως όσοι έχουν ευθύνη ας μην προκαλούν, είτε με δηλώσεις αυτοθαυμασμού είτε με σέλφι από παραλίες».

Κυβερνητικές πηγές: Ας σταματήσει όμως τη φθηνή αντιπαράθεση

«Η κοινωνία απεχθάνεται την κομματική αντιπαράθεση, τη στιγμή που συμβαίνει μια φυσική καταστροφή.

Και δεν είχαμε κανένα σκοπό να απαντήσουμε στον κ. Τσίπρα αν δεν προκαλούσε με αυτό τον απολύτως ευτελή τρόπο», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

«Επειδή μας προκαλεί λοιπόν να θυμηθούμε το Μάτι, του θυμίζουμε ότι δεν εγκαλείται μόνο για την απαράδεκτη διαχείριση με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Αλλά και για την προσπάθεια συγκάλυψης και την ασέβεια προς τη μνήμη των νεκρών και το θέατρο που έπαιζε μαζί και το ίδιο βράδυ και τις επόμενες μέρες μαζί με τους υπουργούς του, για να καλύψουν τις εγκληματικές ευθύνες τους.

Μιλώντας δε για φωτογραφία του Πρωθυπουργού σε δημόσια παραλία με πολίτες, αυθόρμητα το μυαλό όλων πηγαίνει στις διακοπές του ύστερα από την τραγωδία, σε ιδιωτική θαλαμηγό. Αν έχει λοιπόν να πει κάτι για να ασκήσει κριτική στον τρόπο διαχείρισης, ας το κάνει. Ας σταματήσει όμως τη φθηνή αντιπαράθεση, εκμεταλλευόμενος τις καταστροφές που προκάλεσε μια πυρκαγιά.

ΥΓ. Για τον ΣΥΡΙΖΑ που επενδύει στην καταστροφή, οι πραγματικοί αριθμοί έχουν μικρή σημασία. Έτσι λοιπόν τα 5.000 στρέμματα που κάηκαν για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το μισό της Αχαϊας των 3.272.000 στρεμμάτων», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

