Μιχάλης Ιατρόπουλος: δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό

Δύσκολες ώρες περνά ο δημοφιλής ηθοποιός και πρώην παίκτης της Φάρμας.

Πάρα πολύ δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τον Μιχάλη Ιατρόπουλο, αφού έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Το δυσάρεστο γεγονός γνωστοποίησε ο γνωστός ηθοποιός μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος κοινοποίησε μια φωτογραφία της πολυαγαπημένης του μητέρας και την αποχαιρέτησε δημόσια, ευγνωμονώντας για όλα όσα του πρόσφερε.

