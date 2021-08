Αθλητικά

Formula 1: Νικητής ο Εστεμπάν Οκόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρώτη του νίκη πανηγύρισε ο Γάλλος οδηγός οδηγός. Στην τριάδα ο Χάμιλτον.

Την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε σήμερα (1/08) ο Εστεμπάν Οκόν.

Ο Γάλλος οδηγός της Alpine είδε πρώτος την καρό σημαία στο ουγγρικό γκραν πρι που διεξήχθη στη Βουδαπέστη και χάρισε στην ομάδα του την πρώτη νίκη της στη Φόρμουλα Ένα, ενώ άφησε στην δεύτερη θέση τον Σεμπάστιαν Φέτελ με Aston Martin.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος «σκαρφάλωσε» στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών, ενώ και η Mercedes «πήρε κεφάλι» στους κατασκευαστές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκκίνηση του αγώνα, με τους οδηγούς να «φορούν» ενδιάμεσα ελαστικά, επειδή η βροχή, ήταν... χαοτική. Ο Βάλτερι Μπότας άργησε να ξεκινήσει και φρέναρε πολύ αργά στην πρώτη στροφή, με αποτέλεσμα η Mercedes του να πέσει πάνω στη McLaren του Λάντο Νόρις, ο οποίος με τη σειρά του «χτύπησε» τη Red Bull του Μαξ Φερστάπεν, ενώ στη συνέχεια ο Φινλανδός «βρήκε» και τη δεύτερη Red Bull, αυτή του Σέρχιο Πέρες.

Σε άλλο συμβάν μετά την εκκίνηση, η Aston Martin του Λανς Στρολ χτύπησε τη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρκ, ενώ στη συνέχεια της σύγκρουσης ενεπλάκη και η McLaren του Ντάνιελ Ρικιάρντο. Αποτέλεσμα αυτών των συμβάντων ήταν να εγκαταλείψουν οι Πέρες, Στρολ, Λεκλέρκ, Νόρις και Μπότας, ο Φερστάπεν να πέσει στην 13η θέση με ζημιά και οι αγωνοδίκες να διακόψουν τον αγώνα, προκειμένου οι μηχανικοί των ομάδων να επισκευάσουν τα μονοθέσια που μπορούσαν να συνεχίσουν, αλλά και να καθαριστεί η πίστα από τα συντρίμμια.

Στην επανέναρξη του αγώνα, οι άνθρωποι της Mercedes δεν εκτίμησαν σωστά τις συνθήκες στην πίστα και ο Χάμιλτον ήταν ο μοναδικός οδηγός που «φορούσε» ενδιάμεσα ελαστικά, καθώς όλοι οι υπόλοιποι είχαν μπει στα πιτ για να βάλουν «στεγνά» λάστιχα.

Ο Βρετανός μπήκε για αλλαγή ελαστικών στον επόμενο γύρο, ωστόσο έπεσε τελευταίος, με αποτέλεσμα να εξαπολύσει τη δική του... αντεπίθεση, η οποία τον έφερε τελικά στην τρίτη θέση του αγώνα. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στον Οκόν να πάρει το προβάδισμα στο γκραν πρι και να το κρατήσει σχεδόν σε όλο τον αγώνα, αφού κράτησε πίσω του τον Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος, κάτι που είχε πετύχει και στο γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν.

Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι βαθμολογήθηκαν και τα δύο μονοθέσια της Williams, η οποία το 2020 είχε μείνει στο... μηδέν, με τον Νίκολας Λατίφι να κατατάσσεται όγδοος και τον Τζορτζ Ράσελ να παίρνει την ένατη θέση.

Ακολουθεί η καλοκαιρινή διακοπή της Φόρμουλα Ένα, ενώ το πρωτάθλημα επαναρχίζει στις 29 Αυγούστου με το βελγικό γκραν πρι.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο ουγγρικό γκραν πρι:

1. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 2 ώρες 04:43.199

2. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) + 1.859

3. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 2.736

4. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 15.018

5. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) + 15.651

6. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) + 1:03.614

7. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) + 1:15.803

8. Νίκολας Λατίφι (Καναδάς/Williams) + 1:17.910

9. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Williams) + 1:19.094

10. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 1:20.244

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 192 βαθμοί

2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 186

3. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 113

4. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 108

5. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 104

6. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 80

7. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 80

8. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) 50

9. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) 48

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 48

11. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 39

12. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 36

13. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 18

14. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 16

15. Νίκολας Λατίφι (Καναδάς/Williams) 4

16. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Williams) 2

17. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Alfa Romeo) 1

18. Αντόνιο Τζιοβινάτσι (Ιταλία/Alfa Romeo) 1

19. Μικ Σουμάχερ (Γερμανία/Haas) 0

20. Νικίτα Μαζέπιν (Ρωσία/Haas) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 300 βαθμοί

2. Red Bull-Honda 290

3. McLaren-Mercedes 163

4. Ferrari 160

5. Alpine-Renault 75

6. Aston Martin-Mercedes 66

7. AlphaTauri-Honda 64

8. Williams-Mercedes 6

9. Alfa Romeo-Ferrari 2

10. Haas-Ferrari 0

Ειδήσεις σήμερα:

Μιχάλης Ιατρόπουλος: δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό

Καύσωνας: Πτήση drone στην καυτή Αθήνα (βίντεο)

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος