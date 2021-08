Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία – ΕΛ.ΑΣ.: 30 καταγγελίες σε ένα 24ώρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο απολογισμός της Ελληνικής Αστυνομίας για τα περιστατικά οικογενειακής βίας το τελευταίο 24ώρο και οι συλλήψεις. Οδηγίες για τα θύματα.

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας το τελευταίο 24ωρο διαχειρίστηκαν συνολικά 30 καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε όλη την επικράτεια.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί των αρμόδιων Υπηρεσιών ανταποκρίθηκαν άμεσα και συνέλαβαν συνολικά 14 άτομα για, μεταξύ άλλων, παραβάσεις της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία σχηματίζοντας σχετικές δικογραφίες αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα που διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται από τις διατάξεις του Ν. 3500/2006.

Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά κάθε καταγγελία και διαχειρίζεται κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και ενημερώνει τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ παράλληλα παρέχει κατευθύνσεις και πληροφορίες στα θύματα, για την αναζήτηση δομών στέγασης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.

Ενημερωθείτε εδώ για τις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας και αντλήστε χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Μιχάλης Ιατρόπουλος: δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό

Καύσωνας: Πτήση drone στην καυτή Αθήνα (βίντεο)

Formula 1: Νικητής ο Εστεμπάν Οκόν