Σπιτική μάσκα μαλλιών με αβοκάντο

Λαμπερά και λεία μαλλιά με σπιτική και ανέξοδη συνταγή.

Θέλεις μεταξένια, λεία, λαμπερά μαλλιά χωρίς να βγεις από το σπίτι; Ανακάλυψε μία σπιτική μάσκα με αβοκάντο που κάνει θαύματα!

Η homemade μάσκας αβοκάντο για τα μαλλιά είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκτήσεις τέλεια μαλλιά, καθώς τα λίπη και τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στο εξωτικό φρούτο μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση και θρέψη των μαλλιών, ενισχύοντας τη λάμψη τους.

Για να εφαρμόσεις τη μάσκα χρειάζεσαι μόνο ένα πιρούνι, ένα μπολ και μία λαστιχένια σπάτουλα.

Υλικά

1 μεγάλο, ώριμο αβοκάντο

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας μέλι

1 κουταλιά της σούπας γάλα αμυγδάλου