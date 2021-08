Οικονομία

Φυσικό αέριο: “έκρηξη” τιμών

Στην Ευρώπη η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Που οφείλεται η μειωμένη προσφορά.

Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών εκτινάχθηκαν οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη και στη Βρετανία, σε μια εξέλιξη που απειλεί με αύξηση του κόστους νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς η παγκόσμια προμήθεια σε φυσικό αέριο παραμένει περιορισμένη.

Στην Ευρώπη, οι τιμές έχουν αγγίξει τα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά, ενώ στη Βρετανία βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2005 και σε επίπεδα ρεκόρ για περίοδο καλοκαιριού. Και στην Ασία, οι τιμές είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς οι χώρες της περιοχής προσπαθούν να παραγγείλουν νέες ποσότητες σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) προκειμένου να καλύψουν την υψηλή ζήτηση, τη στιγμή που η τιμή spot για το LNG cargo έχει ξεπεράσει τα 15 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων σε θέματα ενέργειας ICIS.

Η σταθερή ανοδική τάση των τιμών εγείρει ανησυχίες ότι οι παγκόσμιες ελλείψεις σε επίπεδο προσφοράς θα επιδεινωθούν - τη στιγμή, δε, που το φυσικό αέριο θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά καύσιμα στον πλανήτη λόγω της ευρείας χρήσης του, από τη βιομηχανία έως την παραγωγή ενέργειας και θέρμανση. Από πλευράς πρόσθετης προσφοράς, δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές στον πλανήτη.

Η Ρωσία είναι η μοναδική αξιόπιστη πηγή, όμως κανένας δεν γνωρίζει πότε θα αρχίσει να αυξάνει την προσφορά της. Συνεπώς, οι traders σε ολόκληρο τον κόσμο, από Ιαπωνία έως Βραζιλία, αρχίζουν να παρακολουθούν με ανησυχία τις τιμές στην Ευρώπη, αναφέρει αναλυτής της ICIS σε δηλώσεις του στους FT.

