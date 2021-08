Οικονομία

Φάληρο: Έτοιμη η πεζογέφυρα του Φλοίσβου (εικόνες)

Τα διαδικαστικά έχουν μείνει για την παράδοση της νέας πεζογέφυρας στο Φάληρο.

Έτοιμη να παραδοθεί στην κυκλοφορία η νέα πεζογέφυρα στην περιοχή του Φλοίσβου. Η γέφυρα θα παραδοθεί στην κυκλοφορία αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες παραλαβής προς χρήση από τον αρμόδιο φορέα Ε.Υ.Δ.Ε. - Κ.Σ.Σ.Υ. (Ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η νέα πεζογέφυρα είναι η δεύτερη που ολοκληρώνεται από τις συνολικά 6 που κατασκευάζονται σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και είναι συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 13 εκ. ευρώ. Η γέφυρα κατασκευάζεται από την εταιρεία «Στάθης Κόκκινης – τεχνολογία 2020» και επιβλέπεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η νέα γέφυρα πρόκειται να ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια των πεζών, αλλά και να διευκολύνει την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος καθώς θα δοθεί περισσότερος χρόνος για τα οχήματα στους φωτεινούς σηματοδότες και θα αποσυμφορήσει σημαντικά την παραλιακή λεωφόρο.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, ο Περιφερειάρχης Αττικής επισημαίνει:

«Η συγκεκριμένη Πεζογέφυρα αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής επί σειρά ετών, προκειμένου η διέλευση των πεζών από το Παλαιό Φάληρο προς την παραλιακή ζώνη να επιτελείται με ταχύτητα αλλά κυρίως με ασφάλεια. Αναμένουμε οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να ολοκληρώσουν το ταχύτερο δυνατό τις διαδικασίες παραλαβής του έργου προκειμένου να παραδοθεί προς χρήση στους πολίτες. Με σύγχρονα έργα αναβαθμίζουμε τη βιώσιμη αστική κινητικότητα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προστατεύουμε αποτελεσματικότερα τις ζωές των πολιτών. Διασφαλίζουμε την μετακίνηση αλλά και την άνεση της πιο ευαίσθητης ομάδας των χρηστών του οδικού δικτύου που είναι οι πεζοί, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ με συγχρόνους ανελκυστήρες. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα στην Περιφέρεια Αττικής θέσαμε ως πρώτη και σημαντικότερη προτεραιότητά μας την ασφάλεια των πεζών, αντιλαμβανόμενοι το κενό το οποίο υπήρχε στο συγκεκριμένο τομέα».

Οι 6 πεζογέφυρες

Φορέας διαχείρισης της εν λόγω συγχρηματοδοτούμενης πράξης είναι η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, ενώ οι πληρωμές διενεργούνται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Η πρώτη νέα πεζογέφυρα είναι τοποθετημένη στην Αλίμου στη συμβολή της Ποσειδώνος με την Καλαμακίου. Η δεύτερη νέα πεζογέφυρα έχει τοποθετηθεί στη Μαρίνα του Φλοίσβου, ενώ πρόσφατα στη Λεωφόρο Μεσογείων ξεκίνησε η τοποθέτηση της 3ης πεζογέφυρας. Στο δυτικό τομέα ξεκινάει η κατασκευή της πεζογέφυρα στην Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδάριου. Συνολικά οι 6 πεζογέφυρες που προβλέπει το έργο βρίσκονται στα εξής σημεία:

1. Λεωφόρος Ποσειδώνος και Λεωφόρος Καλαμακίου, Άλιμος,

2. Λεωφόρος Κηφισίας και Πανόρμου, Αθήνα,

3. Λεωφόρος Μεσογείων και ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή,

4. Λεωφόρος Αθηνών – Σχολές Προβατά, Χαϊδάρι,

5. Λεωφόρος Ποσειδώνος και Αφροδίτης, Παλαιό Φάληρο,

6. Λεωφόρος Αθηνών-Παλατάκι, Χαϊδάρι.

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμφαση στην οδική ασφάλεια και στην αστική βιώσιμη κινητικότητα

Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας με μία σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση του οδικού δικτύου, την φωτεινή σηματοδότηση, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη βελτίωση των διαγραμμίσεων, την τοποθέτηση πινακίδων και τον εξωραϊσμό των νησίδων πρασίνου, έχει καταφέρει στα δύο πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής της να αλλάξει σημαντικά την εικόνα του οδικού χάρτη της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκπονήσει λεπτομερή βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό ο οποίος περιλαμβάνει συνολικές εργολαβίες ασφαλτόστρωσης 100.000.000 €, καθολική αλλαγή 30.000 φωτιστικών οδικού φωτισμού παλαιάς τεχνολογίας με Led, δημιουργία έξυπνων διαβάσεων, τοποθέτηση έξυπνων φαναριών τα οποία θα προσαρμόζονται ανάλογα με την κυκλοφορία προκειμένου να αλλάξει ριζικά τα επόμενα χρόνια το τοπίο στην Αττική. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια σε κεντρικές οδικές αρτηρίες που συμβαίνουν τα τροχαία ατυχήματα, όπως είναι για παράδειγμα η λεωφόρος Ποσειδώνος. Επιπλέον στην παραλιακή υλοποιούνται μια σειρά από έργα διασύνδεσης με το Φαληρικό. Με βάση τις σχετικές κατευθύνσεις και όπως ορίζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας υλοποιούν συγκεκριμένες δράσεις που εξασφαλίζουν την αστική βιώσιμη κινητικότητα και τη προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.

