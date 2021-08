Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο για κορονοϊό – Γερμανία: πλάνο για 3η “αναμνηστική” δόση

Το πλάνο της Γερμανίας για τον εμβολιασμό με τρίτη δόση των εμβολίων κατά του κορονοϊού.

Η Γερμανία σκοπεύει να προτείνει τη χορήγηση, από την 1η Σεπτεμβρίου, μιας τρίτης, «αναμνηστικής» δόσης του εμβολίου για την Covid-19 στους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς πολίτες, σύμφωνα με ένα προσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Το προσχέδιο αυτό, ένα αντίγραφο του οποίου έχει στην κατοχή του το Γαλλικό Πρακτορείο, συνιστά επίσης τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας από 12 έως 17 ετών.

Ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν και οι υπουργοί Υγείας των 16 ομόσπονδων κρατιδίων θα οριστικοποιήσουν αυτό το σχέδιο στην αυριανή συνεδρίασή τους.

Κινητές ομάδες εμβολιασμού θα σταλούν σε ιδρύματα και οίκους ευγηρίας για να χορηγήσουν στους ηλικιωμένους ενοίκους την αναμνηστική δόση. Θα χρησιμοποιηθούν εμβόλια των εταιρειών Pfizer/BioNTech και Moderna, ανεξαρτήτως του εμβολίου που είχε χορηγηθεί στους ανθρώπους αυτούς στην πρώτη φάση της ανοσοποίησης.

Οι γιατροί θα μπορούν επίσης να χορηγούν μια τρίτη δόση στους ηλικιωμένους ασθενείς ή σε εκείνους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Το έγγραφο επικαλείται πρόσφατες μελέτες που δείχνουν ότι η ανοσία που προσφέρουν τα εμβόλια μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και πάλι οι ευπαθείς άνθρωποι.

Τα κρούσματα της Covid-19 έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στη Γερμανία, κυρίως λόγω της εξάπλωσης της πιο μεταδοτικής παραλλαγής Δέλτα. Η επιβράδυνση της ανοσοποίησης προκαλεί επίσης ανησυχίες, αφού μόνο το 52% των Γερμανών έχει εμβολιαστεί πλήρως.

Οι υγειονομικές αρχές θέλουν επίσης να ανοίξουν τα κέντρα εμβολιασμού όλης της χώρας για τους εφήβους ηλικίας 12-17 ετών.

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν επίσης να οργανώσουν κέντρα εμβολιασμού.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) έχει εγκρίνει τον εμβολιασμό όλων των εφήβων ηλικίας άνω των 12 ετών με τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech και Moderna. Το Σάββατο, το υπουργείο Υγείας ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter ότι μέχρι τώρα ένας στους πέντε ανηλίκους ηλικίας 12-17 ετών έχει κάνει την πρώτη δόση. «Υπάρχουν αρκετά εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες: όσοι το επιθυμούν, μπορούν να εμβολιαστούν», υπογράμμισε.

Νωρίτερα σήμερα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν 2.097 νέα κρούσματα της Covid-19 και ένας θάνατος. Από την αρχή της πανδημίας στη Γερμανία έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 περισσότεροι από 3,7 εκατομμύρια άνθρωποι και από αυτούς οι 91.659 πέθαναν.

