Κορονοϊός - SAGE: πιθανή μια νέα μετάλλαξη που θα σκοτώνει έναν στους τρεις

Για «ρεαλιστική πιθανότητα» κάνουν λόγο, επιστημονικοί σύμβουλοι της βρετανικής Κυβέρνησης.

Η εμφάνιση μιας νέας μετάλλαξης του κορονοϊού η οποία θα έχει ανάλογο ποσοστό θνησιμότητας με τον MERS, που σκοτώνει έναν στους τρεις που μολύνονται είναι «ρεαλιστική πιθανότητα», υποστηρίζουν επιστημονικοί σύμβουλοι της βρετανικής κυβέρνησης, γράφει το Sky News.

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε επίσης ότι ο ιός θα μπορούσε να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε «πολύ λιγότερο σοβαρή ασθένεια» στις μεγαλύτερες ηλικίες και αυτούς που είναι κλινικά ευάλωτοι.

Σε έκθεση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή οι επιστήμονες σημείωσαν τις πιθανότητες μια νέα μετάλλαξη να ξεφεύγει από τα υφιστάμενα εμβόλια, εκτιμώντας ότι είναι «σχεδόν βέβαιο» ότι θα συμβεί. Το έγγραφο που συνέταξε η Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) εξέτασε την μακροπρόθεσμη εξέλιξη του SARS-CoV-2, του ιού δηλαδή που προκαλεί την Covid-19. Υποστηρίζει ότι η εξάλειψή του ιού «είναι απίθανη» και πως οι επιστήμονες έχουν «ισχυρή πεποίθηση στη δήλωση ότι θα υπάρχουν για πάντα μεταλλάξεις».

Εξέτασαν ένα σενάριο όπου μια μετάλλαξη προκαλεί σοβαρή νόσηση σε μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού απ’ ότι προηγουμένως, με παρόμοια ποσοστά θνησιμότητας με άλλους κορωνοϊούς, όπως ο SARS (10%) και ο MERS (35%). Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να προκληθεί από «ανασυνδυασμό» δυο μεταλλάξεων, όπως μεταξύ της Βήτα και της Αλφα ή της Δέλτα μετάλλαξης.

Προτείνει μέτρα που μπορεί να εξετάσει η βρετανική κυβέρνηση για να το αντιμετωπίσει, περιλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης εισαγωγής νέων μεταλλάξεων από το εξωτερικό, σύμφωνα με το euro2day.gr.

H SAGE εξέτασε και σενάριο με βάση το οποίο ο κορωνοϊός γίνεται κάτι σαν μια κοινή γρίπη. Σημειώνει ότι αυτό βραχυπρόθεσμα είναι απίθανο, αλλά υπάρχει μια ρεαλιστική πιθανότητα μακροπρόθεσμα.

Εν τω μεταξύ υποστηρίζει ότι ένα σενάριο στο οποίο μια μετάλλαξη ξεφεύγει από τα εμβόλια λόγω μιας διαδικασίας που ονομάζεται «antigenic drift» είναι «σχεδόν βέβαιη». Υποστηρίζει ότι η Βρετανία θα πρέπει να συνεχίσει να εμβολιάζει ευάλωτες ηλικίες «ανά τακτικές περιόδους με ανανεωμένα εμβόλια» για τη μετάλλαξη που κυριαρχεί ώστε να βελτιωθεί η προστασία.

