Ολυμπιακοί Αγώνες – Τεντόγλου: Χρυσό μετάλλιο με απίθανη ανατροπή!

Σε έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές, ο Έλληνας πρωταθλητής «απογειώθηκε» στο τελευταίο του άλμα και έφερε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο μήκος, στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το δεύτερο ελληνικό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, καθώς αναδείχθηκε χρυσός Ολυμπιονίκης στον τελικό του μήκους ανδρών, με άλμα στα 8.41 μ., επίδοση που έπιασε στο 6ο και τελευταίο άλμα του ανατρέποντας όλα τα δεδομένα, καθώς μέχρι εκείνο το σημείο ήταν 4ος στην κατάταξη.

Μετά από ένα απίστευτο σε εξέλιξη αγώνα, ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να φτάσει στο τελευταίο άλμα του για να κάνει την τέλεια «πτήση», επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του κορυφαίου άλτη με τον οποίο πήγε στο Τόκιο, μετά το 8.60 που είχε φέτος ως καλύτερη επίδοση στον κόσμο.

Πατώντας μόλις 2 εκατοστά πίσω από το όριο, έφτασε στα 8.41 μ., επίδοση που είχε «πιάσει» κι ο Κουβανός Χουάν Μιγκέλ Ετσεβαρία από το τρίτο άλμα του, όμως ήταν πολύ καλύτερος σε όλα τα υπόλοιπα άλματά του κι ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Στο πρώτο του άλμα ο Έλληνας πρωταθλητής πάτησε πολύ πίσω (12.7), αλλά πήδηξε δύο εκατοστά πάνω απ’ τον Ετσεβαρία (8.11), παίρνοντας εξαρχής «κεφάλι» στη μάχη για το χρυσό μετάλλιο. Στο κλείσιμο της πρώτης σειράς, ωστόσο, ο Μέικελ Μάσο ήταν εκείνος που έκανε το μεγαλύτερο άλμα στα 8.21.

Στο δεύτερη σειρά αλμάτων ο Ετσεβαρία ήταν άκυρος, όπως κι ο Τεντόγλου με τον Μάσο να διατηρεί το προβάδισμα στο 8.21, καθώς πήδηξε μόλις 8.05. Στην τρίτη σειρά, ωστόσο, ο Ετσεβαρία έκανε ένα πολύ μεγάλο άλμα στα 8.41 μ., ανεβαίνοντας πρώτος, την ώρα που ο Τεντόγλου έκανε δεύτερο σερί άκυρο άλμα, μένοντας στην τρίτη θέση.

Στην εκκίνηση της επόμενης τριάδας αλμάτων για τους πρώτους οκτώ αθλητές του μήκους, ο Τεντόγλου έμεινε στα όρια του πρώτου άλματός του (8.10), πηδώντας 10.9 εκατοστά πίσω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο, με τον Αμερικανό Τζούβεν Χάρισον να τον προσπερνάει στο 5ο άλμα του με 8.15.

Στο δικό του πέμπτο άλμα, ο Έλληνας πρωταθλητής πάτησε 12.4 εκατ. πίσω από το όριο κι έπιασε στο 8.15 τον Χάρισον, αλλά είχε συνολικά καλύτερα άλματα από τον Αμερικανό και ξαναμπήκε στα μετάλλια. Το... θρίλερ, ωστόσο, είχε και συνέχεια.

Ο Ισπανός Κάσερες με άλμα στα 8.18 στην έκτη προσπάθειά του έριξε τον Τεντόγλου στην 4η θέση, όμως κάπου εκεί «μίλησε» η κλάση του 23χρονου Έλληνα πρωταθλητή.

Έκανε το τέλειο άλμα στην 6η προσπάθειά του κι όχι μόνο ξαναμπήκε στα μετάλλια, αλλά κατέκτησε το χρυσό (απ’ τη στιγμή που οι δύο Κουβανοί είχαν τεθεί εκτός, λόγω τραυματισμών) σε μία ιστορική στιγμή για τον ελληνικό στίβο, καθώς εκτός των άλλων ήταν και το πρώτο μετάλλιο που κατέκτησε Έλληνας αθλητής στο μήκος σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο δήμαρχος Γρεβενών, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του χρυσού Ολυμπιονίκη μας, Γιώργος Δασταμάνης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», είπε ότι με αφορμή το θρίαμβο τον θρίαμβο του Έλληνα πρωταθλητή, φωταγωγήθηκε το φαρμακείο, ενώ ετοιμάζεται και μεγαλειώδης υποδοχή.

