Πατήσια: φονική φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγωδία στα Κάτω Πατήσια. Οι πυροσβέστες βρήκαν νεκρούς μέσα και έξω από το διαμέρισμα όπου κλήθηκαν για να σβήσουν φωτιά.

Ένας άντρας βρέθηκε νεκρός στο πεζοδρόμιο από δυνάμεις της Πυροσβεστικής που κλήθηκαν να επέμβουν σε φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Φολεγάνδρου στα Κάτω Πατήσια.

Δυστυχώς φτάνοντας στο φλεγόμενο διαμέρισμα, βρήκαν ακόμη έναν νεκρό άντρα μέσα στο σπίτι.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

