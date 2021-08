Κοινωνία

Καύσωνας – Αρνιακός: Δευτέρα και Τρίτη η κορύφωση του (βίντεο)

Πόσο θα δείξει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Που θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Πότε αναμένονται οι πρώτες «ανάσες» δροσιάς.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι ανάλογα φαινόμενα όπως αυτά του ακραίου καύσωνα που βιώνουμε αυτές τις μέρες θα αντιμετωπίζουμε πλέον όλο και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, αναμένεται η κορύφωση του ακραίου καύσωνα που πλήττει τη χώρα από την περασμένη Τρίτη, με το θερμόμετρο να φτάνει και ενδεχομένως και να ξεπερνάει τους 45 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν σήμερα στα ανατολικά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικοβοιωτίας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 42 βαθμούς Κελσίου.

Ο κ. Αρνιακός είπε ότι ήδη το θερμόμετρο έχει ξεπεράσει σε πολλές περιοχές τους 30 βαθμούς Κελσίου από νωρίς το πρωί και συμπλήρωσε ότι προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία, η οποία όμως και πάλι θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες.

