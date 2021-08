Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – εμβόλιο: Pfizer και Moderna αύξησαν τις τιμές πώλησης στην ΕΕ

Η Κομισιόν τονίζει ότι ο στόχος είναι να έχει εμβολιαστεί πλήρως τουλάχιστον το 70% του ενήλικου πληθυσμού της ως το τέλος του καλοκαιριού.

Η Pfizer και η Moderna αύξησαν τις τιμές των εμβολίων τους για την COVID-19 στις πιο πρόσφατες συμβάσεις που σύναψαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προμήθειά τους, έγραψε χθες Κυριακή η εφημερίδα Financial Times.

Η νέα τιμή του σκευάσματος των Pfizer/BioNTech είναι 19,50 ευρώ (23,15 δολάρια) ανά δόση, έναντι 15,50 ευρώ στις προηγούμενες συμφωνίες, κατά την εφημερίδα, σε γνώση της οποίας περιήλθε η πιο πρόσφατη σύμβαση.

Η τιμή αυτού της Moderna είναι 21,48 ευρώ (25,50 δολάρια) ανά δόση, από 19 ευρώ στην πρώτη συμφωνία προμήθειας, είναι πάντως χαμηλότερη από την τιμή των 28,50 δολαρίων στην οποία είχαν καταλήξει προηγουμένως οι δύο πλευρές, διότι η παραγγελία είναι μεγαλύτερη, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, που επικαλέστηκαν πηγή ενημερωμένη για τη διαπραγμάτευση.

Η Pfizer δεν θέλησε να σχολιάσει τη σύμβασή της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικαλούμενη τη ρήτρα εμπιστευτικότητας που περιέχει. «Πέραν των λογοκριμένων αποσπασμάτων τους που δημοσιοποιούνται από την Κομισιόν, το περιεχόμενο (των συμβάσεων) παραμένει εμπιστευτικό, κατά συνέπεια δεν θα σχολιάσουμε», περιορίστηκε να αναφέρει η εταιρεία ερωτηθείσα σχετικά από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Δεν ήταν διαθέσιμος άμεσα κάποιος εκπρόσωπος της Moderna.

Η Κομισιόν διαβεβαίωσε την περασμένη Τρίτη πως η ΕΕ οδεύει να επιτύχει τον στόχο να έχει εμβολιαστεί πλήρως τουλάχιστον το 70% του ενήλικου πληθυσμού της ως το τέλος του καλοκαιριού.

Τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάνει γνωστό πως ανέμενε να έχει παραλάβει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων για την COVID-19 από τέσσερις προμηθευτές ως τα τέλη του Σεπτεμβρίου.

