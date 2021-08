Οικονομία

Αμυράς στον ΑΝΤ1 για κίνδυνο black out: οι πολίτες να δείξουν αυτοσυγκράτηση (βίντεο)

Τι απάντησε για τις ανησυχίες που υπάρχουν με τους Δασικούς Χάρτες και τι θα γίνει με το Κτηματολόγιο και τα σπίτια που είναι χτισμένα σε δασικές περιοχές.

Ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα και ανέφερε ενδεικτικά ότι σήμερα υπολογίζεται πως η ζήτηση θα φτάσει τα 9.600 MV την ώρα που ο μέσος ημερήσιος όρος είναι λίγο πάνω από τις 8.000 MV. Για το λόγο αυτό γίνεται σήμερα και η έκτακτη σύσκεψη στην οποία θα συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός, ενώ κάλεσε όλους τους πολίτες να δείξουν αυτοσυγκράτηση.

Αναφερόμενος στο θέμα των Δασικών Χαρτών, υπογράμμισε ότι δεν ήρθαν για να κλέψουν την περιουσία κανενός, αλλά αντίθετα για να τη διασφαλίσουν. Άλλωστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέχρι τώρα οι πολίτες είχαν το βάρος να αποδείξουν στο Δημόσιο ότι μια έκταση τους ανήκει, ενώ αντίθετα τώρα, το βάρος της απόδειξης περνάει στο κράτος.

Σε ότι αφορά το Κτηματολόγιο και τα αυθαίρετα που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις, ο κ. Αμυράς είπε ότι σύντομα θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν όλοι οι ιδιοκτήτες να δηλώνουν τα ακρινή στοιχεία του ακινήτου τους με χρονική προθεσμία έξι μηνών. Στη συνέχεια θα κληθούν να πληρώσουν ένα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 250 ευρώ και αυτόματα θα ανασταλούν όλες τα πρόστιμα που εκκρεμούν ή οι τυχόν διώξεις

Όταν όλα αυτά θα μαζευτούν θα σταλούν στο ΣτΕ το οποίο θα αποφανθεί για το ποια ακίνητα θα μπορέσουν να νομιμοποιηθούν και ποια – για παράδειγμα όσα βρίσκονται μέσα σε κοίτες – θα πρέπει να κατεδαφιστούν.

Ο κ. Αμυράς, είπε στη συνέχεια, ότι πολύ σύντομα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κτηματολογίου, μέσω της οποίας θα εκδίδονται με ένα κλικ πιστοποιητικά για να μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να γνωρίζει που ακριβώς βρίσκεται το ακίνητο του και για παράδειγμα αν ανήκει σε μια περιοχή Natura.

