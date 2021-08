Αθλητικά

Ντούσκος στον ΑΝΤ1 για το χρυσό: Προσπαθούσα πέντε χρόνια

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για το πώς έφτασε στο Τόκιο.

«Η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο χρυσός Ολυμπιονίκη του Τόκιο, Στέφανος Ντούσκος.

Λίγο μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο χρυσός κωπηλάτης μίλησε για το πώς έφτασε να το κατακτήσει. «Ήταν πολύ δύσκολο, πέντε χρόνια προσπαθούσα», είπε σχετικά.

Περιέγραψε μάλιστα πως, «στα τρία πρώτα χρόνια δεν μπορούσα να βρω πλήρωμα κι αποφασίσαμε με τον προπονητή μου να επιλέξω το μονό σκιφ, γιατί είσαι μόνος σου».

Στις θυσίες που έκανε, αφιερωμένος στο στόχο του, είπε πως «τα τελευταία δύο χρόνια έχω δει ελάχιστα τους γονείς και τους φίλους μου, γιατί ήμασταν στο κωπηλατοδρόμιο στο Σχινιά».

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει την τοποθέτηση του Θοδωρή Ιακωβίδη είπε πως, «είναι πολύ δύσκολο να βρεις χορηγό» τονίζοντας ότι, «θα θέλαμε να μας στηρίξουν. Κυρίως δεν είχαμε τη στήριξη από κάποιες τοπικές επιχειρήσεις».

