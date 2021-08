Life

Ζέτα Μακρυπούλια – Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η ανακοίνωση του χωρισμού τους

Έπειτα από δώδεκα χρόνια σχέσης έβαλαν τέλος η παρουσιάστρια και ο μουσικός. Η ανακοίνωσή τους.

Το χωρισμό τους ανακοίνωσαν η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μετά από δώδεκα χρόνια σχέσης.

Η δήλωση έγινε στην εφημερίδα Espresso με μία λιτή ανακοίνωση που αναφέρει:

«Είμαστε αγαπημένοι, μετά από 12 χρόνια νιώσαμε μια κόπωση και γι’ αυτό το λόγο πήραμε την απόφαση να μην είμαστε πια μαζί».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια έχει ήδη μετακομίσει στην περιοχή του Κεραμεικού.

