Κορονοϊός – Κύπρος: τέλος τα δωρεάν rapid test

Ποιες κατηγορίες πολιτών εξαιρούνται. Όσοι πρέπει να κάνουν τεστ για να πάρουν SafePass θα επιβαρύνονται πλέον με τα έξοδα. Ποια είναι η ανώτατη τιμή που προβλέπεται.

Σε εφαρμογή τέθηκε ο τερματισμός της διενέργειας των δωρεάν rapid tests για όλες τις ομάδες του πληθυσμού στην Κύπρο. Έτσι, σε συνέχεια της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου στις 2 Ιουλίου, στις κινητές μονάδες rapid tests που λειτουργούν μέσω του προγράμματος του υπουργείου Υγείας της Κύπρου μπορούν να εξυπηρετούνται, πλέον, μόνο οι εξής κατηγορίες πολιτών:

Οι ανήλικοι έως 17 ετών. Τα παιδιά ηλικίας 12-17 ετών, τα οποία δεν έχουν τη συγκατάθεση των γονέων/νόμιμων κηδεμόνων τους για εμβολιασμό, μπορούν να κάνουν δωρεάν rapid test μέσω του προγράμματος του υπουργείου Υγείας.

Οι πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν μπορούν να υποβληθούν σε εμβολιασμό με ιατρικό πιστοποιητικό, και αφού το αίτημά τους εξεταστεί από την ad-hoc επιτροπή του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και του υπουργείου Υγείας και δοθεί σχετική έγκριση, η οποία πρέπει να παρουσιάζεται στη μονάδα δειγματοληψίας.

Οι έγκυες, οι οποίες δεν μπορούν για ιατρικούς λόγους να υποβληθούν σε εμβολιασμό, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού από τον γυναικολόγο τους. Διευκρινίζεται ότι από την 1η έως τις 7 Αυγούστου, οι έγκυες θα μπορούν να προσκομίζουν στις μονάδες δειγματοληψίας ιατρική βεβαίωση από τον γυναικολόγο τους που να βεβαιώνει ότι δεν συστήνεται ο εμβολιασμός. Από τις 8 Αυγούστου και μετά θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και το υπουργείο Υγείας.

Οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση του εμβολίου, για την περίοδο των τριών εβδομάδων που οφείλουν να υποβάλλονται σε τεστ ως προϋπόθεση για την έκδοση SafePass. Για σκοπούς επαλήθευσης θα πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζεται η Κάρτα Εμβολιασμού.

Οι πολίτες που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα, αλλά επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς παρακολούθησης της υγείας τους ή για άλλους λόγους. Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται η Κάρτα Εμβολιασμού.

Οι πολίτες που έχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο COVID-19 εντός των τελευταίων 180 ημερών, αλλά επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς παρακολούθησης της υγείας τους ή για άλλους λόγους. Θα πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζεται το πιστοποιητικό ανάρρωσης.

Επίσης, σημειώνεται ότι όλοι οι πολίτες οφείλουν να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. ταυτότητα, άδεια οδήγησης, διαβατήριο, κ.λπ.) για σκοπούς ταυτοποίησης.

Πολίτες που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω ομάδες πληθυσμού, για σκοπούς εξασφάλισης SafePass, μπορούν να κάνουν, με δικά τους έξοδα, εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου σε ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια ή φαρμακεία.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με το Διάταγμα αρ. 32, της 30ης Ιουλίου 2021, από την 1η Αυγούστου η ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια rapid test αντιγόνου ορίζεται στα 10 ευρώ.

