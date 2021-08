Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – Τεντόγλου: Απλά προσπαθούσα να κάνω ένα αλματάκι

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης που ξεσήκωσε τα Γρεβενά και όλη την Ελλάδα μίλησε για την προσπάθειά του, προσπαθώντας κι ίδιος να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

Ο Μίλτος Τεντόγλου συγκλόνισε όλη την Ελλάδα με το έκτο και τελευταίο άλμα το στον τελικό του μήκους, που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και μετά τον αγώνα του έμοιαζε να μην... πιστεύει κι ο ίδιος το πώς εξελίχθηκε η σειρά των αλμάτων. Ο 23χρονος πρωταθλητής από τα Γρεβενά τόνισε πως τα πρώτα πέντε άλματά του «ήταν χάλια», όμως στο τέλος έκανε αυτό που έπρεπε για να τερματίσει στην πρώτη θέση, συμπληρώνοντας πως ήταν «τυχερός».

«Δεν το περίμενα να κερδίσω, ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας. Ήμουν τυχερός σήμερα, αλλά και άτυχος μαζί, γιατί δεν έκανα καθόλου καλά άλματα στην αρχή. Δεν ξέρω γιατί ήταν έτσι οι πρώτες πέντε προσπάθειές μου. Ήταν... χάλια. Δεν ξέρω τι έπαθα. Σαν να είχαν αγχωθεί, δεν ξέρω.... Στο τέλος έκανα ακριβώς την ίδια επίδοση με τον πρώτο. Σήμερα ο Χουάν Μιγκέλ Ετσεβερία ήταν καλύτερα από μένα, νιώθω λίγο κάπως που κέρδισα. Νιώθω τυχερός.

Απλά προσπάθησα να κάνω ένα απλό αλματάκι. Στις προηγούμενες προσπάθειες προσπαθούσα μάλλον πολύ, σκεφτόμουν περίεργα, δεν μπορούσα να το βρω. Έτρεξα νορμάλ, έκανα ένα αλματάκι κι έγινε» τόνισε αρχικά ο Έλληνας πρωταθλητής και χρυσός Ολυμπιονίκης στην ΕΡΤ και πρόσθεσε για τη συζήτηση που είχε με τον Γκρεγκ Ράδερφορντ: «Μου είπε πολλά μπράβο, ότι ήταν καταπληκτικό άλμα και χειροκροτούσε για μένα».

Στο τέλος, ο Τεντόγλου δήλωσε... άγνοια για την ώρα της απονομής των μεταλλίων. «Το απόγευμα είναι; Τι ώρα; Δεν νιώθω τίποτα αυτή την στιγμή» είπε χαμογελώντας, μετά τον σπουδαίο αγώνα του.

