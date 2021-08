Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ εξετάζει τη διαμαρτυρία της Σόντερς στο βάθρο

Η Σόντερς έκανε την χειρονομία στην απονομή των μεταλλίων, μετά τον τελικό της σφαιροβολίας, όπου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή εξετάζει τη κίνηση της Αμερικανίδας αθλήτριας, Ρέιβεν Σόντερς στο βάθρο, η οποία σήκωσε τα χέρια της σχηματίζοντας ένα «Χ» πάνω από το κεφάλι της, σε μία από τις πιο εμφανείς διαμαρτυρίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι τώρα.

Η ΔΟΕ βρίσκεται σε επαφή με την διεθνή ομοσπονδία στίβου και την Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Μαρκ Άνταμς, σήμερα σε συνέντευξη Τύπου.

«Πιστεύω ότι αυτό το μετάλλιο, μπορεί να χρησιμεύσει ως έμπνευση για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, για άτομα με ψυχικές ασθένειες και για μαύρες μειονότητες», είχε δηλώσει, κάνοντας τώρα ακόμη ένα βήμα.

Η Αμερικανίδα σφαιροβόλος, η οποία κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο με 19.79μ, στα προκριματικά της Παρασκευής, αγωνίστηκε με τη μάσκα του «Τζόκερ» και τα μαλλιά βαμμένα μπλε και πράσινα ως ο «κακός του Μπάτμαν», ενώ στον τελικό, άλλαξε τη μάσκα της και χρησιμοποίησε αυτήν του «απίθανου Χουλκ», που είναι και το παρατσούκλι της.

Σε δηλώσεις της, αμέσως μετά, αποκάλυψε τις δυσκολίες που συνάντησε στην διαδρομή της, «Ήμουν νέα, μαύρη και ομοφυλόφιλη. Υπάρχουν πολλά στίγματα γύρω από αυτό και σκέφτηκα ότι δεν πρόκειται να βρω διέξοδο. Ο στίβος μου αποσπούσε την προσοχή, αλλά τα προβλήματα εξακολουθούσαν. Μια ημέρα, ενώ οδηγούσα πέρασε από το μυαλό μου. Νομίζω ότι ήμουν 15 λεπτά μακριά από την αυτοκτονία».

