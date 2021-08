Πολιτική

Μίλτος Τεντόγλου: Συγχαρητήρια από τους πολιτικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Υποκλίνεται» στο επίτευγμα του νεαρού από τα Γρεβενά που κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία.

Ολόκληρη την Ελλάδα ξεσήκωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με το άλμα στα 8, 41 που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Τα Γρεβενά ,η γενέτειρά του, ξενύχτησαν, ενώ η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία δίνει από νωρίς το πρωί τα συγχαρητήριά της.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τετόγλου, έναν σπουδαίο αθλητή μας με πολλές διεθνείς διακρίσεις, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος και επιβεβαίωσε τις τεράστιες δυνατότητες που έχει στο αγώνισμα, δίνοντας μεγάλη χαρά σε όλους τους Έλληνες», αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Θερμά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου, έναν σπουδαίο αθλητή μας με πολλές διεθνείς διακρίσεις, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος και επιβεβαίωσε τις τεράστιες δυνατότητες που έχει στο αγώνισμα, δίνοντας μεγάλη χαρά σε όλους τους Έλληνες. ???? #OlympicGames pic.twitter.com/cutTfH9Zqy — President GR (@PresidencyGR) August 2, 2021

«Με ένα καταπληκτικό άλμα στα 8,41μ ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε τo χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον θαυμασμό όλων μας. Μαζί του πέταξε όλη η Ελλάδα, πιο μακριά, πιο ψηλά. Συγχαρητήρια Μίλτο και σ' ευχαριστούμε για τη μεγάλη χαρά που μας έδωσες!», αναφέρει σε συγχαρητήρια ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος.

Με ένα καταπληκτικό άλμα στα 8,41μ ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε τo χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον θαυμασμό όλων μας. Μαζί του πέταξε όλη η Ελλάδα, πιο μακριά, πιο ψηλά. Συγχαρητήρια Μίλτο και σ΄ ευχαριστούμε για τη μεγάλη χαρά που μας έδωσες! #Tokyo2020

?????? pic.twitter.com/Bd7fnxJ7Ax — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 2, 2021

«Με την τελευταία του προσπάθεια, στην κορυφή του κόσμου. Ο Μίλτος Τεντόγλου μάς προσέφερε το ψυχικό άλμα που είχαμε ανάγκη σε μία τόσο δύσκολη ημέρα», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε συγχαρητήρια ανάρτησή του στο Twitter για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο μήκος ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο από τον Μίλτο Τεντόγλου.

«Συγχαρητήρια για τη δύναμη, το πείσμα, τη νίκη», προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Με την τελευταία του προσπάθεια, στην κορυφή του κόσμου. Ο Μίλτος Τεντόγλου μάς προσέφερε το ψυχικό άλμα που είχαμε ανάγκη σε μία τόσο δύσκολη ημέρα. Συγχαρητήρια για τη δύναμη, το πείσμα, τη νίκη.#τεντογλου #tentoglou pic.twitter.com/H683Dt8BKP — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) August 2, 2021

Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά με μήνυμά της στο Twitter έκανε λόγο για «τεράστια διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό» και σημείωσε πως «Έγραψε ιστορία κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο ο Μίλτος Τεντόγλου. Θερμά συγχαρητήρια. Μας έκανες υπερήφανους».

Τεράστια διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Έγραψε ιστορία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο ο Μίλτος Τεντόγλου. Θερμά συγχαρητήρια. Μας έκανες υπερήφανους!#Τεντογλου #Tokyo2020gr pic.twitter.com/FxFWYBaIWJ — Fofi Gennimata (@FofiGennimata) August 2, 2021

«Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου, τον σπουδαίο αλλά και σεμνό αθλητή, για το χρυσό μετάλλιο και το "άλμα ανατροπής" που πέτυχε. Συγχαρητήρια και στον προπονητή του Γιώργο Πομάσκι για την αθόρυβη και σημαντική δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Θερμά συγχαρητήρια στον χρυσό ολυμπιονίκη μας Μίλτο Τεντόγλου, τόσο για το χρυσό μετάλλιο, όσο και για την προσπάθεια, τον μόχθο και κυρίως το ήθος. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και με μηδενική κρατική στήριξη, ο Μίλτος Τεντόγλου τίμησε την Ελλάδα.

Επάξια λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο όπως και οι άλλοι Έλληνες αθλητές που μοχθούν και διακρίνονται. Οι πολιτικοί όμως που όλο αυτό το διάστημα είχαν παρατήσει τους αθλητές μας και σήμερα τρέχουν δίπλα τους για «δόξα», κερδίζουν το χρυσό μετάλλιο της υποκρισίας και της «πολιτικής τυμβωρυχίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Εύγε παλικάρι μας!Επάξια ο τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο όπως και άλλοι αθλητές!Οι πολιτικοί που σήμερα τους συγχαίρουν,τους είχαν παρατήσει και τώρα τους λένε μπράβο!Αυτοί παίρνουν το χρυσό μετάλλιο της υποκρισίας και της τυμβωρυχειας. Ντροπή! @ellinikilisi pic.twitter.com/G0z8BFKiGV

— Βελόπουλος Κυριάκος Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ (@velopky) August 2, 2021

«Ευχόμαστε ολόψυχα, θερμά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε με το εξαιρετικό του άλμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, κάνοντας μας όλες και όλους περήφανους», αναφέρει το ΜέΡΑ25.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατήσια: φονική φωτιά σε διαμέρισμα

Καιρός: ακραίος καύσωνας τη Δευτέρα

Φωτιές: Η μισή χώρα στο “κόκκινο” τη Δευτέρα