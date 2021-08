Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – CDC: νέες οδηγίες για μάσκες και τεστ στους πλήρως εμβολιασμένους

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει καταγραφεί κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 στις ΗΠΑ, το οποίο αποδίδεται κυρίως στην επικράτηση του στελέχους Δέλτα.

Πρόσφατα, τα Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) σύστησαν εκ νέου στους Αμερικανούς να φορούν μάσκες σε εσωτερικούς χώρους. Συγκεκριμένα, τα CDC συστήνουν τη χρήση μασκών στα σχολεία και σε περιοχές όπου υπάρχει σημαντική ή αρκετά αυξημένη μεταδοτικότητα του SARS-CoV-2. Η νέα σύσταση αφορά και τους πλήρως εμβολιασμένους έναντι της COVID-19. Επιπρόσθετα, το CDC προχώρησε πρόσφατα σε αναθεώρηση των οδηγιών για τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων για COVID-19 στους πλήρως εμβολιασμένους.

Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα. Πλέον, οι πλήρως εμβολιασμένοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο για SARS-CoV-2 τρεις έως πέντε ημέρες μετά την έκθεση σε πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. Επιπλέον, θα πρέπει να φορούν μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους για 14 ημέρες μετά την έκθεση σε πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα ή μέχρι να έχουν αρνητικό έλεγχο για SARS-CoV-2.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει καταγραφεί κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 στις ΗΠΑ, το οποίο αποδίδεται κυρίως στην επικράτηση του στελέχους Δέλτα του SARS-CoV-2, που είναι ικανό να προκαλέσει λοίμωξη ακόμα και σε πλήρως εμβολιασθέντες. Υπολογίζεται ότι το στέλεχος Δέλτα ευθύνεται για μία αύξηση της τάξης του 300% στα νέα κρούσματα COVID-19 από τις 19 Ιουνίου έως τις 23 Ιουλίου 2021.

Η διευθύντρια του CDC, δρ Rochelle Walensky, δήλωσε ότι τα νεότερα δεδομένα είναι αρκετά ανησυχητικά, καθώς δείχνουν ότι ακόμα και οι πλήρως εμβολιασθέντες μπορεί να μολυνθούν από το νέο στέλεχος Δέλτα και μάλιστα να το μεταδώσουν και σε άλλα άτομα, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά ανεμβολίαστους.

Ο διαγνωστικός έλεγχος για SARS-CoV-2 είναι πλέον ευρέως διαθέσιμος και είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τον περιορισμό της μετάδοσης των νέων στελεχών του ιού. Σημειώνεται, ότι το εμβόλιο συνεχίζει να μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσου ή θανάτου κατά 10 φορές και τον κίνδυνο λοίμωξης COVID-19 κατά 3 φορές. Γι' αυτό τονίζεται η αξία του καθολικού εμβολιασμού του συνόλου των πολιτών.

