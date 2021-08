Κοινωνία

Συμβασιούχος πυροσβεστικός υπάλληλος μετέφερε μεγάλη ποσότητα ηρωίνης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 34χρονος φορούσε την υπηρεσιακή του στολή, ενώ δεν βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, προκειμένου να αποφύγει τυχόν έλεγχο.

Ένας 34χρονος συμβασιούχος πυροσβεστικός υπάλληλος συνελήφθη στα διόδια της Βελιγοστής, του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου - Τρίπολης- Καλαμάτας, διότι έπειτα από έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ποσότητα ηρωίνης που ξεπερνά το ένα κιλό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, σταμάτησαν στα διόδια το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 34χρονος. Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί βρήκαν μέσα σε ειδική κρύπτη, ανάμεσα στη φάσα και στο μεταλλικό σκελετό της πίσω πόρτας του οχήματος, ποσότητα ηρωίνης, συνολικού βάρους ενός κιλού και 33 γραμμαρίων.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, «ο 34χρονος, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, φορούσε την υπηρεσιακή του στολή, ενώ δεν βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, με προφανή σκοπό την τυχόν αποφυγή αστυνομικού ελέγχου».

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – εμβόλιο: Pfizer και Moderna αύξησαν τις τιμές πώλησης στην ΕΕ

Ζέτα Μακρυπούλια – Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η ανακοίνωση του χωρισμού τους

Ολυμπιακοί Αγώνες – Τεντόγλου: Απλά προσπαθούσα να κάνω ένα αλματάκι